ПриватБанк о законе об эквайринге: Миллиардные потери, отключение Apple Pay и Google Pay

Законодательное регулирование стоимости эквайринга обойдется бюджету минимум в 4 млрд в год. Об этом заявил заместитель председателя правления ПриватБанка Разван Мунтеану, комментируя инициативу депутатов от Слуги народа о снижении комиссии за пользование POS-терминалами.

По его словам, прогнозируемое уменьшение прибыли ПриваитБанка составит до 5,3 млрд грн в год, что будет стоить государству, как владельцу ПриватБанка, ежегодно потери 3,3 млрд грн дивидендов.

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Топ-менеджер ПриватБанка отметил, что применение нерыночного подхода к регулированию комиссии приведет к значительному падению количества и объема безналичных операций – с 55,2% до 25,6%, и соответственно, росту наличных, что сведет на нет усилия государства по фискализации бизнеса. Прямые потери бюджета от недополученных налогов составят еще около 1 млрд грн в год, считают в ПриватБанке.

"В частности, согласно нормам, заложенным в законопроектах Верховной Рады, для банков убыточными будут POS-терминалы в торговых точках с оборотом меньше 33 000 грн в месяц. А самым обидным для украинцев станет то, что банки будут вынуждены отключить клиентам возможность приема оплаты Apple Pay или Google Pay из-за высокой себестоимости сделок с учетом дополнительных комиссий этим сервисам и расходов эмитентов, а также льготный период по кредитным картам", – добавил Мунтеану.

По его словам, ПриватБанк и другие ведущие банки "выступают категорически против нерыночного регулирования одного из наиболее развитых в Украине банковского и платежного рынков и предлагают эволюционное и гармоничное регулирования рынка эквайринга банками и платежными системами".

"Мы не воспринимаем позицию лобби крупных ритейлеров, и предлагаем открытое и прозрачное информирование рынка по объемам и средних размеров комиссий эквайринга и интерчейндж, объемов наличный и безналичных платежей, объема инвестиций в развитие и поддержку платежной инфраструктуры, инноваций и программ лояльности для потребителей", – заявил Мунтеану.

На прошлой неделе в Слуге народа заявили, что Верховной Раде предложат снизить предельный размер межбанковской комиссии, которую берут банки за пользование POS-терминалами. В Нацбанке подчеркнули на необходимости сохранения исключительно рыночных подходов к регулированию комиссии интерчейндж. Что такое комиссия интерчейндж и почему могут исчезнуть бесплатные платежные карты, читайте тут.

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Юрий Тарасовский

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