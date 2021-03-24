– В цене каждого товара, который продается в Украине, заложены 1,8-3% банковской комиссии, которые каждый бизнес должен платить банкам за проведение оплат картами!

– Карточная инфраструктура не прилетела к нам на голубом вертолёте и не появилась в стране по решению Верховной Рады или правительства!

– За аренду 90 магазинов ROZETKA, всех складов и всех наших офисов мы ежегодно тратим меньше, чем на банковскую комиссию!

– Тариф (межбанковская комиссия), который пытаются "отжать", – топливо всего карточного и платежного бизнеса в стране. Уберем топливо – машинка заглохнет. Более половины его достается клиентам в виде всякого рода кешбэков и бонусов, им оплачивается стоимость пластика и логистики карт, им банки покрывают затраты на фрод.

– Банки часто используют кэшбек, как аргумент для покупки. Но вы должны знать, что если бы не их драконовские тарифы, вы бы и так платили меньше.

– Это же очень по-нашему: выколоть себе глаз, чтобы соседу выкололи два!

Вот краткое содержание Facebook-баттла между совладельцем крупнейшего украинского маркетплейса Rozetka Владислава Чечеткина и сооснователя проекта Monobank Олега Гороховского.

Из-за чего спор? Торговые сети и народные депутаты хотят ограничить доходы банков от безналичных платежей.

Базовый сценарий на данный момент – снижение "комиссий на безнал" (interchange и merchant fees) почти вдвое, благодаря чему каждый клиент украинских банков получит скидку в 1% от стоимости каждой покупки, оплаченной банковской картой. Закрепить изменения в законодательстве Рада может уже в апреле.

Идея законодательно ограничить этот процент возникает не впервые, каждый раз она сталкивает между собой банкиров, предпринимателей и чиновников. В нынешнем споре помимо Чечеткина и Гороховского поучаствовали НБУ и Минэкономики, профильные ассоциации и даже Михеил Саакашвили.

Такой ажиотаж неудивителен – за маленьким процентом скрываются миллиардные доходы банков и аналогичные расходы ритейла.

Как устроен рынок безналичных платежей, кто и сколько на нем зарабатывает, разбиралась LIGA.net.

"Договорились о скидке". О чем спор и чем он может закончиться

"Только что на совместной встрече с руководителем финансового комитета Верховной Рады рассмотрели предложение ритейлеров законодательно ограничить максимальный размер комиссий эквайринга для торговцев ставкой – 1%, включающей максимальную ставку interchange – 0,5% с обязательной передачей клиентам суммы снижения комиссий, через автоматическое начисление скидки в 1% от каждой торговой операции", – сообщил вечером, 23 марта сооснователь проекта Monobank Олег Гороховский.

Несмотря на жаркие споры, все участники встречи (нардепы, представители ритейла и банков, профильный зампред НБУ Алексей Шабан) сочли предложение оптимальным, а платежные системы Visa и Mastercard согласились ввести автоматический расчет и начисление скидки клиентам с 1 июня 2021 года, уточнил Гороховский.

Если депутаты проголосуют за такой формат ограничений, это сильно изменит существующие правила игры на платежном рынке.

Как работает система безналичных платежей Система безналичных платежей в Украине, которая позволяет значительно ускорить процесс оплаты, построена на взаимодействии ряда финансовых посредников – банков и платежных систем Visa и Mastercard. Каждый из них берет свою комиссию – interchange и merchant fees. Эти платежи составляют до 3% от стоимости каждого товара, который продается в Украине "по-белому". Основных платежных посредников три. Современные POS-терминалы (POS – Point of Sale, точка продажи) обрабатывают платежи буквально за несколько секунд, сокращая время обслуживания (открытие кассы, отсчет и выдача сдачи). За это короткое время транзакция проходит сложный путь через системы двух или трех финансовых посредников, у каждого из которых есть своя комиссия. Банк-эквайер, владеет POS-терминалом. Комиссию платит торговец: 1,8 – 2,5% от суммы транзакции (так называемые merchant fees). Мелкие торговцы обычно платят больше. Крупнейший поставщик POS-терминалов – ПриватБанк (почти 60% рынка по количеству устройств). Другие заметные игроки: Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль и ПУМБ (вместе – около 35% рынка). Банк-эмитент, обслуживает платежные карты. Его комиссия – от 1,4 до 2,2% (так называемая interchange, зависит от класса и типа карты), которую оплачивает банк-эквайер. Эквайером и эмитентом может быть один банк, тогда комиссии не возникает. При merchant fees в 2% и interchange 1,4%, банк получает 0,6% дохода от каждой безналичной операции. Крупнейшие эмитенты по числу активных карт – Приват (22,6 млн или 55% от общего количества), Ощадбанк (6,1 млн или 15%), УниверсалБанк/Monobank (3,2 млн или 7,9%). Платежные системы, связывают между собой эквайеров и эмитентов. Mastercard и Visa берут комиссию с обоих банков, совокупно – около 0,3% от объема операции.

Банки на свое усмотрение устанавливают размер комиссий. Вместе с тем законодательство обязывает украинских предпринимателей принимать карты для расчета за покупки.

"Большой бизнес не может позволить себе отказаться от расчета карточками на кассах. Но здесь все равно платит потребитель, хоть и опосредованно", – говорит замдиректора юрдепартамента ГК Fozzy Group Ирина Дячук. Второе последствие – высокая комиссия сдерживает многих розничных торговцев от установки POS-терминалов, считает депутат депутат от Слуги народа Марьян Заблоцкий.

Сторонники ограничений торговых комиссий получили возможность в очередной раз поднять эту тему благодаря принятию в первом чтении в начале февраля законопроекта №4364 "О платежных услугах" (подробнее о законопроекте и концепции Open Banking, вокруг которой он построен, читайте здесь).

В нем нет конкретных норм об interchange, пока вопрос предельного размера комиссии все еще обсуждается депутатами, сообщил LIGA.net Заблоцкий. Сам он предлагает ограничить комиссию между банком-владельцем терминала и банком, выпустившим карту ставкой 0,2% от суммы покупки. "Коллеги хотят, чтобы все комиссии в сумме не превышали 1%. Выбираем варианты", – сказал он.

Национальный совет реформ при президенте (возглавляет Михеил Саакашвили) поддержал идею с ограничениями. Против выступили глава платежного подкомитета финкомитета Рады Ольга Василевская-Смаглюк, а также НБУ и Минэкономики.

"За" и "против". Почему ограничение interchange – это не только позитив

Несмотря на то, что ограничение interchange и merchant fees выглядит однозначной выгодой для предпринимателей и потребителей их товаров и услуг, ситуация далеко не так однозначна.

Дискуссия вокруг вмешательства государства в рынок вызвала настоящий Facebook-спор между совладельцем крупнейшего украинского маркетплейса Rozetka Владиславом Чечеткиным (за ограничения) и сооснователем проекта Monobank Олегом Гороховским (против).

Аргументы "за" можно выделить в несколько направлений.

Первое. Расходы бизнеса, а значит, и цены товаров снизятся.

"В цене каждого товара, который продается в Украине, заложены 1,8-3% банковской комиссии, которые каждый бизнес должен платить банкам за проведение оплат картами, – говорит Чечеткин. – Банки часто используют кэшбек, как аргумент для покупки. Но вы должны знать, что если бы не их драконовские тарифы, вы бы и так платили меньше".

По его словам, за аренду 90 магазинов, всех складов и офисов Rozetka ежегодно тратит меньше, чем на банковскую комиссию. В сети Metro Cash and Carry Украина, торговые комиссии – вторая после зарплат статья расходов, рассказывала LIGA.net директор по government relations и PR компании Олеся Оленицкая.

Согласно финансовой отчетности Metro Cash and Carry Украина, расходы на банковские услуги в 2019 году составили 156 млн грн. Для сравнения, на весь персонал сеть потратила порядка 671 млн грн.

Второе. Малому бизнесу станет легче быть кешлесс.

Чечеткин считает, что снижение комиссии облегчит работу малого и среднего бизнеса, для которого нынешние ставки – практически непосильная ноша.

В Союзе украинских предпринимателей добавляют, что это мотивирует МСБ выходить из тени, что увеличит объемы безналичных расчетов. "Увеличение оборота дешевых карточных расчетов все равно обеспечит банки прибылью", – считает Ирина Дячук из Fozzy Group.

Третье. Безналичный платежи в Украине – это не рынок

Дискуссия о торговых комиссиях связана с монопольным положением на рынке "двух платежных систем (Visa, Mastercard) и трех крупнейших эквайриновых банков (Приват, Ощад, Райффайзен)", полагает замминистра экономики Игорь Дядюра.

Общественная организация "Лига антитраста" также обращает внимание на злоупотребления Visa и Mastercard из-за высоких комиссий. Лига антитраста обратилась с жалобой на это в Антимонопольный комитет, сообщила соосновательница организации Агия Загребельская.

Четвертое. Мировой опыт.

В странах Европейского Союза комиссия interchange составляет от 0,2% до 0,3% и закреплена на нормативном уровне. В США она фиксированная – 20 центов с транзакции, говорит Загребельская.

Что на это отвечают противники ограничений? Есть три контраргумента.

Во-первых, потребители и покупатели вряд ли получат более дешевые товары.

"Анализ результатов внедренного в 2015 году административного регулирования интерчейндж в Европейском Союзе не позволяет говорить об однозначных преимуществах для потребителей. В США цены не изменились вследствие ограничения комиссий", – отмечают в НБУ.

Во-вторых, банкам придется отказаться от бесплатных "фишек"

"Тариф, который пытаются "отжать" – топливо всего карточного и платежного бизнеса в стране, – говорит Гороховский из Monobank. – Уберем его – "машинка" заглохнет: более половины этого тарифа достается клиентам в виде всякого рода кешбэков и бонусов, им оплачивается стоимость пластика и логистики карт, покрываются затраты на антифрод".

В-третьих, ритейл не получит большой экономии, зато банки сильно пострадают

"Торговцы хотят снизить тариф на 1-1,5% – примерно 60% от действующих тарифов. При этом снижение их затратной части составит, в зависимости от наценки, около 2-2,5%, – утверждает Гороховский. – Удивительная история – забрать у кого-то (у банков и платежных систем. – Ред.) 60% дохода, чтобы сэкономить себе 2%".

Вопрос на миллионы. Чем рискуют банки

По оценкам депутата Заблоцкого, объем всей годовой комиссии банков по карточным платежам превышает 10 млрд грн. "Это явно гораздо больше стоимости обслуживания и развития системы POS-терминалов", – считает депутат.

Банкиры утверждают обратное.

При обороте через POS-терминалы в 300 млн грн в 2020 году, Укрэксимбанк понес аналогичные расходы на содержание терминальной сети (1948 терминалов), рассказывал в интервью LIGA.net глава банка Евгений Мецгер. По этой причине банк планирует продать эквайринговый бизнес.

Средний чек по безналичным операциям в 2020 году, по данным НБУ, составлял 229 грн. Значит решение о "скидке" в 1% для покупателей, которые оплатят покупки картой, позволит потребителям сэкономить в среднем 2,3 грн на каждой оплате.

Сколько на платежных комиссиях зарабатывают банки? Украинские финучреждения, как правило, не раскрывают в отчетности доходов от безналичной инфраструктуры, но масштабы потенциальных потерь можно оценить.

По данным НБУ, в 2020 году через платежные терминалы прошло 2,6 млрд операций на сумму 595,1 млрд грн. Лидер этого рынка – ПриватБанк, который контролирует почти 60% POS-терминалов (223,9 тыс. штук) и порядка 55% всех активных платежных карт (22,6 млн – это карты, которыми пользуются минимум раз в месяц).

Исходя из этого можно предположить, что терминалы Привата принимают в год торговые операции на сумму 357 млрд грн (60% от суммы), а покупки в магазинах, которые оплачиваются его картами, составляют примерно 327,3 млрд грн.

При средних размерах merchant fee и interchange в 1,8% и 2,15% эти комиссии приносят крупнейшему банку 7,7 и 5,9 млрд грн соответственно.

Учитывая долю рынка платежных карт, порядка 55% interchange (3,3 млрд грн) Приват платит сам себе, соответственно эта статья дохода составляет примерно 2,6 млрд грн, а общие поступления от платежных комиссий – 10,3 млрд грн.

Если перенести расчетные показатели Привата на весь рынок, доходы от merchant fee и interchange банков составляют 12 и 9 млрд грн в год (эти цифры нельзя суммировать, поскольку interchange – это расходы банков-эквайеров). Платежные системы зарабатывают на торговых операциях совокупно 0,3% от суммы – 1,8 млрд грн.

Общие комиссионные доходы банковской системы в 2020 году составили 70,6 млрд грн.

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