Три системных банка высказались о комиссии интерчейндж. Их поддержали Masterсard и Visa

ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль опубликовали совместное обращение к Верховной Раде, Кабмину и НБУ, где заявили о готовности поэтапно снизить размер межбанковской комиссии за проведение безналичных расчетов, интерчейндж, в Украине. Текст заявления опубликовала пресс-служба ПриватБанка.

"Крупнейшие банки Украины, работающих в сфере эквайринга, подтверждают готовность приложить все усилия для снижения размера комиссии интерчейндж в Украине", – говорится в заявлении.

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Банки предлагают Антимонопольному комитету дать оценку их предложению снизить комиссию до 1,2% (с 1 июля 2021 года), до 1% (с 1 июля 2022 года) и до 0,9% (с 1 июля 2023 года).

Банки настаивают на сохранении свободного рыночного ценообразования по комиссии за эквайринг на принципах свободной конкуренции и недопустимости ее регулирования на законодательном уровне.

"Поэтому предлагаем отозвать предложения к соответствующим законопроектам, которые предусматривают установление предельного размера такой комиссии для участников рынка", – указано в обращении.

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Инициативу банков поддержали международные платежные системы Mastercard и Visa.

"В течение последних лет Mastercard поэтапно снижала размер комиссий интерчейндж на украинском рынке. Мы готовы присоединиться к предложенной банковским сектором инициативе, как только будет получено одобрение от Антимонопольного комитета Украины", – говорится в заявлении платежной системы.

В заявлении Visa указано, что "…компания поддерживает рыночный подход к определению ставки интерчейндж и стоимости услуг эквайринга в соответствии с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции и подчеркивает недопустимость ее регулирования в административном порядке".

Также банки предлагают правительству рассмотреть их рекомендации по повышению эффективности и удобства платежных услуг для конечных потребителей.

В частности, предлагается ввести регулирование безналичных платежей между компаниями, государством с одной стороны и гражданами, с другой. Отменить требование по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов. И снизить установленные ограничения по наличным расчетам в торговых сетях.

В декабре в Национальном банке предупредили, что в случае принятия Верховной Радой одного из законопроектов, предусматривающих запрет для банков зарабатывать на комиссиях торговцев, все платежные карты в Украине могут стать платными.

В начале марта в НБУ сообщили, что украинцы все чаще осуществляют безналичные операции с использованием платежных карт.

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Роман Брыль

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