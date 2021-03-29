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Эквайринг, миллиарды, манипуляции. Кто прав в споре за "комиссию на безнал"

Эквайринг, миллиарды, манипуляции. Кто прав в споре за "комиссию на безнал"

финансовый аналитик, экс-замдиректора департамента финстабильности НБУ
29.03.2021, 22:04

В Украине могут сократить комиссию на безнал со средних 2,5% до 1%. ПриватБанк уже пожаловался, что это уменьшит прибыли госбанка до 5,3 млрд грн/год

"Госбанк ПриватБанк не доплатит 3 млрд грн дивидендов за изменения интерчейнджа. Законодательное регулирование межбанковской комиссии и ставок эквайринга будет стоить бюджету минимум 4 млрд на год". Об этом на брифинге заявил заместитель председателя правления ПриватБанка Разван Мунтеану. По его словам, прогнозируемое уменьшение прибыли госбанка составит до 5,3 млрд грн в год, что будет стоить государству, как владельцу ПриватБанка, ежегодно 3,3 млрд грн дивидендов".

Цифра немного насторожила. Показалась очень сильно завышенной: 5,3 млрд от снижения комиссий – как-то вообще много.

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Если немного посчитать. Что изменится у банка, если размер комиссий ограничат? Снизится комиссионный доход от эквайринга (допускаем, что затраты не изменятся). Доходы Привата от эквайринга в 2019 году – 4,9 млрд грн, за девять месяцев прошлого года – 4,6 млрд грн, итого за весь 2020 год будет где-то 6,1-6,2 млрд грн.

Откуда эти доходы. Олег Гороховский, совладелец Монобанка, на прошлой неделе в Facebook расписал, как и между кем распределяется комиссия при расчете. Упрощенно говоря, при средней комиссии 2,5%, 1% от двух с половиной процентов (то есть 0,025%) уходит платежной системе, остальные 2,475% от платежа распределяются между банком, который выпустил карточку, и банком, который поставил терминал. ПриватБанк лидер и там, и там, и по карточкам, и по терминалам. Для простоты можно допустить, что весь этот процент достается банку.

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Если общая ставка комиссии снижается со средних 2,5% до нормативных 1%, банк, который раньше получал 2,475% от суммы покупки в магазине, будет получать 0,975% (предположение о том, что платежные системы сохранят свои доходы в абсолютных цифрах, и будут зарабатывать не 1% от 2,5%, а 2,5% от 1%, мне кажется логичным).

Итого доходы банка от эквайринга упадут приблизительно на 60% (0,975/2,475 – 1) или где-то на 3,8 млрд грн при прочих равных.

Как они могут упасть на 5,3 млрд или на 85%, не совсем понятно.

Но это при прочих равных. А прочие равными не будут. Вырастут доходы от инкассации и прочих операций с наличкой. Где-то банк переложит снижение на клиента – повысит комиссии, или зашьет эти расходы в стоимость кредитов (подорожают), или депозитов (подешевеют). 

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Где-то пойдут на уступки платежные системы и будут брать своей комиссии чуть меньше, чем раньше (будь им все равно, они бы не были одними из активных участников процесса). Да экономика просто растет, и за счет объемов вырастут и доходы. В реальности потери будут меньше, чем 3,8 млрд, возможно, их вообще не будет.

В целом, реакция банков на инициативы ритейлеров поднимает один интересный вопрос. Можно ли реагировать манипуляцией на манипуляции? Все эти фразы про жадных банкиров, монополистов и сверхприбыли, жирных котов, которым делиться надо – классическая манипуляция, довольно выигрышная, кстати (у соседа корова сдохла – мелочь, а как приятно). 

Пугалки про то, что банки все уйдут в убыток, взятые с потолка зачеркнуто сильно, порой в разы завышенные цифры потерь для бюджета, угрозы снять терминалы, снять штаны, снять все – это тоже манипуляция. 

Ответ манипуляцией на манипуляцию он только снижает доверие: раз и те, и те манипулируют, значит, оба хороши, и требование одних не абсурд в квадрате, а имеет место быть. Давайте устроим какой-то компромисс. 2+2 не 270, конечно, как говорят вон те манипуляторы, но и не четыре, как говорят вон те другие манипуляторы, пускай будет 81.

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безнал ПриватБанк безналичные платежи эквайринг Дубогриз Евген комиссия на безнал интерчейндж
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