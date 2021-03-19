Скоро мы узнаем, станет Украина ближе к Евросоюзу или нет

Государство делает все возможное, чтобы Украина становилась "кэшлес", и чтобы бизнес принимал оплату банковскими картам. Мы двумя руками "за". Только вот каждая карточная транзакция стоит, например, Rozetka почти 2%. А обслуживание наличного оборота стоит в разы дешевле.

О чем речь?

В цене каждого товара, который продается в Украине, заложены 1,8-3% банковской комиссии, которые каждый бизнес должен платить банкам за проведение оплат картами.

Что означают эти проценты?

Означают, что наш потребитель должен платить больше. Означают, что мы менее конкурентны, по сравнению с глобальными игроками, ведь любые поставщики из ЕС, а также всем известные Amazon или Alibaba, платят своим банкам 0,2-0,5%.

Означают, что мы все еще очень далеки не только от Европы, но даже от стран бывшего СНГ. Для примера — ставка карточной транзакции в России – 1%, в Казахстане – 0,7%, в Узбекистане – 0,5%. В Украине — от 1,8 до 3% и устанавливать этот процент могут платежные системы и банки, так, как им заблагорассудится.

И украинскому бизнесу некуда деться: принимать карты обязывает закон, а почти все платежи проходят через три банка, которые в Украине могут ставить любые тарифы.

В Евросоюзе подобную проблему решили на законодательном уровне, зафиксировав обоснованный тариф.

Чтобы вам было легче представить себе эти 2% за оплату картами – скажу, что за аренду 90-та магазинов ROZETKA, всех складов и всех наших офисов, мы ежегодно тратим меньше, чем на банковскую комиссию.

Или, можно привести такой пример, чистая прибыль самой большой торговой компании в мире, Walmart составляет примерно 2,8% от оборота. При этом у нас только за обслуживание платежей берут до 3%!

И, если для большого бизнеса это тяжело, то для малого или начинающего предпринимателя – это вообще непосильная ноша.

Банки часто используют кэшбек, как аргумент для покупки. Но вы должны знать, что если бы не их драконовские тарифы, вы бы и так платили меньше. Потому что бизнес вынужден закладывать комиссию в стоимость товара. Если закон, регулирующий и снижающий эквайринг, будет принят, мы как бизнес будем рады предложить вам лучшую цену. Мы преследуем только одну цель — стать интереснее для украинского потребителя.

Я глубоко убежден, что мир и Украина особенно, держится на предпринимателях. Мы редко просим о помощи, в основном просим просто не мешать. Но в этой ситуации мы бессильны.

Законодатели, видимо, понимают, что ситуация не решится переговорами между бизнесом и платежными системами, поэтому в Верховную Раду был подан законопроект №4364, который, кроме прочего, предлагает законодательно ограничить размер комиссии за эквайринг.

Мы надеемся, что он будет принят. Что голос даже не бизнеса, а голос здравого смысла будет услышан!

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