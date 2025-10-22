Антимонопольный комитет признал ПриватБанк монополистом на рынке эквайринга
Антимонопольный комитет Украины признал, что ПриватБанк занимал монопольное положение на рынке услуг торгового эквайринга. Соответствующее решение регулятор опубликовал 22 октября.
"Признать, что в период 2018-2024 годов акционерное общество коммерческий банк "ПриватБанк" в пределах территории государства Украина занимало монопольное (доминирующее) положение на рынке услуг торгового эквайринга с долей более 35%", – говорится в решении регулятора.
Основанием для производства стали жалобы от ООО "Метро Кэш энд Керри Украина" и организации работодателей Смелянского района Черкасской области, которые поступали в АМКУ. В них говорилось о высоких тарифах на эквайринг, установленных банками, а также размере комиссионного вознаграждения интерчейндж, которое определяют международные платежные системы Visa и Mastercard.
В 2018-2024 годах услуги торгового эквайринга предоставляли от 21 до 26 банков (в зависимости от периода). Среди банков со значимыми (от 5%) долями рынка эквайринга являются Ощадбанк и Райффайзен Банк.
Анализ рынка услуг торгового эквайринга в 2018-2024 годах свидетельствует о том, что ПриватБанк не испытывал значительной конкуренции, отмечается в документе. Доля Ощадбанка за этот период варьировалась от 16,1% до 19,7%, а Райффайзен Банка – от 6,6% до 9,2%. Эти два банка занимают второе и третье место по долям рынка, соответственно.
При рассмотрении дела не было доказано, что ПриватБанк нарушил законодательство о злоупотреблении монопольным положением, поэтому АМКУ закрыл производство по делу.
- Расследование злоупотребления монопольным положением государственными ПриватБанком и Ощадбанком на рынке эквайринговых услуг регулятор начал в 2021 году.
- В декабре 2024-го АМКУ опубликовал результаты расследования по Ощадбанку и установил, что банк не имел такого положения на рынке с января 2018-го по ноябрь 2023-го. Его доля на рынке составляла от 16% до 19%.
