Антимонопольный комитет признал ПриватБанк монополистом на рынке эквайринга

Фото: Depositphotos

Антимонопольный комитет Украины признал, что ПриватБанк занимал монопольное положение на рынке услуг торгового эквайринга. Соответствующее решение регулятор опубликовал 22 октября.

"Признать, что в период 2018-2024 годов акционерное общество коммерческий банк "ПриватБанк" в пределах территории государства Украина занимало монопольное (доминирующее) положение на рынке услуг торгового эквайринга с долей более 35%", – говорится в решении регулятора.

Основанием для производства стали жалобы от ООО "Метро Кэш энд Керри Украина" и организации работодателей Смелянского района Черкасской области, которые поступали в АМКУ. В них говорилось о высоких тарифах на эквайринг, установленных банками, а также размере комиссионного вознаграждения интерчейндж, которое определяют международные платежные системы Visa и Mastercard.

Читайте также Сколько будет стоить обслуживание платежей для бизнеса

В 2018-2024 годах услуги торгового эквайринга предоставляли от 21 до 26 банков (в зависимости от периода). Среди банков со значимыми (от 5%) долями рынка эквайринга являются Ощадбанк и Райффайзен Банк.

Анализ рынка услуг торгового эквайринга в 2018-2024 годах свидетельствует о том, что ПриватБанк не испытывал значительной конкуренции, отмечается в документе. Доля Ощадбанка за этот период варьировалась от 16,1% до 19,7%, а Райффайзен Банка – от 6,6% до 9,2%. Эти два банка занимают второе и третье место по долям рынка, соответственно.

При рассмотрении дела не было доказано, что ПриватБанк нарушил законодательство о злоупотреблении монопольным положением, поэтому АМКУ закрыл производство по делу.