Сколько будет стоить обслуживание платежей для бизнеса

Почему снова началась эпопея с поднятием комиссии за эквайринг и что из этого вышло?

Заявленные международными платежными системами MasterCard и Visa планы о повышении ставки интерчейндж с 1 июля 2023 года с 0,7 до 0,9% разделили банки на те, которые начали поднимать комиссию за эквайринг, и те, которые заявили, что поднимать не будут.

Эквайринг – это процесс финансового платежа, в котором задействованы банк-эквайер, банк-эмитент и платежные системы.

Банк-эквайер устанавливает на той или иной торговой точке терминал для оплаты. Чтобы произвести оплату через этот терминал картой другого банка, банк-эквайер через платежную систему запрашивает на это разрешение банка-эмитента, выпустившего карту. За свои услуги банк-эквайер получает от торговцев комиссию.

С полученных от торговцев комиссионных банк-эквайер платит проценты – так называемый интерчейндж – банку-эмитенту и платежной системе. Размер платы интерчейндж устанавливается платежными системами.

Лоббизм интересов

Впервые вопрос о понижении комиссии за эквайринг представители торгового бизнеса подняли в конце 2020 года. Стимулом для этого стал значительный рост количества платежей картами за товары и услуги. Его связывали с карантинными ограничениями, действовавшими в стране из-за COVID-19.

В Украинском совете бизнеса тогда заявляли, что общий показатель расчетов картами в крупном бизнесе находится на уровне 60%. В 2012 году он составлял всего 9%. Средний бизнес заявлял о 80% расчетов картами. До начала пандемии этот показатель определяли на уровне 30–40%.

К тому времени комиссия, которую получал банк-эквайер от торговцев, составляла 1,6-3%. Размер комиссии за эквайринг – это не только выбор банка. Он зависит и от оборота. Чем больше оборот – тем меньше комиссионные берут банки. Интерчейндж колебался в диапазоне 1-2% от суммы сделки.

Публично лоббистами идеи снижения комиссии за эквайринг до 0,7-1% выступали совладелец онлайн-супермаркета Rozetka Владислав Чечеткин, вице-президент ПАО "Концерн Галнафтогаз" Василий Даниляк, директор по сотрудничеству с органами государственной власти и связям с общественностью Metro Cash & Carry Ukraine Олеся Оленицкая, СEO Intertop Сергей Бадритдинов и основатель ООО "Эпицентр К", в то время народный депутат – Александр Герега.

На вооружение был взят опыт стран ЕС, где комиссия за эквайринг составляет около 1%, а межбанковская комиссия не превышает 0,3% для кредитных и 0,2% для дебетовых карт.

Игра шла и в интересах потребителей товаров и услуг. "Берите с нас меньше платы за эквайринг, и мы это отразим в цене товаров и услуг", – заявлял тогда Василий Даниляк из Галнафтогаза.

Саму комиссию за эквайринг ритейлеры называли вторым номером затрат после заработной платы. Владислав Чечеткин отметил, что интернет-магазин Rozetka тратит меньше денег на аренду и обслуживание всех своих офисов, магазинов и складских помещений, чем отдает банкам за обслуживание платежей.

Лоббирование интересов ритейлеров отразилось в соответствующих законопроектах. Это внесенный группой из восьми депутатов законопроект №4178-1, предусматривавший постепенное уменьшение комиссии за эквайринг до 1,4% и размера интерчейнджа до 0,9% с 1 января 2023 года. А также законопроект №4178 Николая Княжицкого. Он предусматривал постепенное снижение комиссии за эквайринг до 0,5% и интерчейнджа до 0,3% с 1 января 2022 года.

Лоббисты интересов банков также не спали. Прохождение этих законопроектов активно тормозилось путем отсутствия кворума при рассмотрении его в комитетах Рады. Хитростью стало внесение изменений в законопроект №4364 "О платежных услугах" на этапе первого-второго чтения.

"Мы зашили наш законопроект 4178-1 правками к законопроекту о платежных услугах. Этим побудили наших коллег подать еще более низкие ставки", – заявила Мария Мезенцева, тогдашняя глава парламентского подкомитета по вопросам приближения законодательства Украины к законодательству ЕС.

Компромиссом в борьбе за интересы торговцев, банков и платежных систем стал Меморандум о содействии конкурентному платежному рынку в Украине. Его 17 мая 2021 подписали Нацбанк, Masterсard и Visa. Меморандум закрепил согласованный подход к постепенному снижению предельного размера комиссии интерчейндж.

Согласно ему платежные системы должны были снизить предельные размеры ставок комиссии интерчейндж с 1 июля 2021 года – до уровня не более 1,2%, с 1 июля 2022 года – не более 1%, с 1 июля 2023 года – не более 0,9%.

Доля международной платежной системы Mastercerd на рынке Украины, согласно данным НБУ, в 2023 году составляет 53,9%, VISA – 45,5%. В целом – 99,4%.

Чистая прибыль Visa Inc. за 2022 год составила $14,96 млрд, чистая прибыль MasterCard Inc. – $9,93 млрд.

Непредвиденные обстоятельства

С одной стороны, установка платежными системами ставки интерчейндж с 1 июля 2023 года на уровне 0,9% выглядит логичной. В то же время мы имеем фактор войны, который внес свои коррективы.

Первой реакцией Visa и Masterсard на полномасштабное вторжение РФ в Украину стало снижение комиссии интерчейндж до 0%. Это касалось всех транзакций в пределах Украины.

Однако уже с 1 мая 2022 года ставка интерчейндж была поднята до уровня не выше 0,3%.

С 1 сентября 2022 года – не выше 0,7%.

С 1 декабря 2022 года – не выше 1%.

В январе 2023 года международные платежные системы снова вернулись к уровню не выше 0,7%.

Все это очень похоже на "прощупывание грунта" со стороны международных платежных систем. В случае с поднятием ставки интерчейндж с 1 июля 2023 года до уровня 0,9%, похоже, "не проконало". Тревогу забила Ассоциация ритейлеров Украины. Обращение "способствовать сохранению ставок интерчейндж на уровне не выше 0,7% и эквайринга на действующем уровне и предотвратить его повышение до окончания военного положения и в течение трех месяцев после его окончания" посыпались в Офис президента, Кабмин, НБУ, парламент.

"В случае повышения ставок интерчейндж (эквайринга) для субъектов хозяйствования это направление будет иметь негативное влияние на стоимость товаров и услуг для украинских потребителей. Дополнительные суммы расходов, которые должны будут заложить торговые компании на уплату повышенного размера эквайринга, могут достигать более ста миллионов гривен в год", – говорится в обращении. Однако, как отмечает в комментарии LIGA.net экономист Олег Пендзин, повлиять на этот процесс власть никоим образом, кроме как с помощью метода общения, не может.

"Это бизнес. Власть создает условия игры. Какие-либо административные методы реально могут быть применены, если доказан факт монополизма. Если факт не доказан или требует расследований, то власти здесь ничего не могут сделать. Собираться, общаться, находить общий язык. Только таким образом", – говорит он.

Единственным инструментом, который бизнес может использовать для предотвращения ситуации, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин называет LIGA.net обращение в Антимонопольный комитет (АМКУ) для проведения антимонопольного расследования. Альтернативы MasterCard и Visa у бизнеса практически нет.

По словам Пендзина, расследование АМКУ может затянуться на месяцы. А время здесь имеет большое значение. Реально ли сумма платежей за эквайринг со стороны бизнеса такова, как озвучивается торговцами, экономисты со стороны посчитать не берутся. Говорят – "трудно".

Вместе с тем, учитывая ситуацию, в НБУ не исключают возобновления попыток ввести административное регулирование размера комиссии интерчейндж на уровне законов Украины в случае ее повышения. В соответствии с украинским законодательством участники платежного рынка, платежные системы и банки, самостоятельно устанавливают процентные ставки и комиссионное вознаграждение за предоставленные услуги.

Впрочем, до таких крайностей, как изменение законодательства, может и не дойти. Методы убеждения, которые начали применять власти по отношению к банкам и платежным системам, уже действуют.

"После того, как с менеджментом ПриватБанка состоялся разговор на уровне комитета Рады, Приватбанк заявил, что не будет поднимать комиссию за эквайринг. До этого единая позиция всех банковских структур была – поднимаем", – отмечает Пендзин.

Уже несколько украинских банков заявили, что даже несмотря на поднятие ставки интерчейндж, оставят комиссию за эквайринг на уровне, который был до этого – 1,3%. В их числе Ощадбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк.

Эффектом от последней встречи, которую председатель Комитета Совета по вопросам финансов Даниил Гетманцев провел 4 июля с представителями платежных систем, банков и торговых сетей по поводу ставки интерчейндж на военное время, ожидается подписание нового Меморандума платежных систем с Нацбанком и "замораживание" ставки интерчейндж на уровне 0,7%.

По результатам встречи Гетманцев написал: "Очень благодарен всем участникам за согласие принять предложение в 0,7%. Это подлинное проявление зрелости рынков в современных условиях. Убежден, что такое предложение должно быть как можно быстрее отражено в соответствующем меморандуме с БУ".

Именно вопрос "ставки интерчейндж" Гетманцев назвал "очень чувствительным", чрезмерное вмешательство государства в которое скажется прежде всего на развитии рынка безналичных платежей и в конце концов на потребителях.

"Считаю, что государство должно как можно больше воздерживаться от вмешательств в бизнес-процессы, а цивилизованный бизнес должен искать баланс самостоятельно", – отметил глава профильного комитета.

Крупнейшими банками-эквайерами сегодня являются ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк и Сэнс Банк. Они охватывают около 90% рынка. Крупнейшими банками-эмитентами являются ПриватБанк, monobank, Ощадбанк и УкрСиббанк.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.