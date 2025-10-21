Reuters: У Росії встановлять "золоті банкомати", щоб агітувати людей продавати метал

Фінтех-компанії у РФ встановлюють ШІ-банкомати, щоб спростити для росіян продаж золота

Фінтех-компанії в Росії почали використовувати штучний інтелект, щоб переконати громадян продавати своє золото через спеціальні автомати. Про це пише Reuters.

Водночас навіть попри рекордне зростання ціни на цей метал – більш ніж на 60% цього року – більшість росіян не поспішають розлучатися зі своїми запасами.

Минулого року Росія офіційно дозволила автоматизовані операції з продажу золота. Але, як пише агентство, попит залишається низьким, адже росіяни традиційно розглядають золото як один із найнадійніших способів зберегти заощадження – особливо після запровадження західних санкцій, що обмежили інвестиції у валюту й іноземні активи.

Деякі сім’ї зберігають золоті монети ще з часів царя Миколи II – вони пережили революцію, сталінські чистки, Другу світову війну та розпад СРСР. За оцінками, на руках у росіян є близько 1000 тонн золота.

Попри це, фінтех-компанії намагаються спростити процес продажу дорогоцінного металу. Зокрема, стартап Goldexrobot планує встановити 600 "золотих банкоматів" у торгових центрах по всій країні.

Такі апарати за допомогою штучного інтелекту перевіряють справжність золота, аналізуючи його склад і щільність, після чого пропонують ціну за котируванням Московської біржі. Якщо клієнт погоджується, гроші перераховуються йому на банківську картку.

Хоча кількість користувачів таких автоматів зросла приблизно на 10% цього року, масового продажу золота не спостерігається.

Більшість росіян очікують, що ціна на золото ще зростатиме – особливо на тлі інфляції й економічної нестабільності.