Reuters: В России установят "золотые банкоматы", чтобы агитировать людей продавать металл

Финтех-компании в РФ устанавливают ИИ-банкоматы, чтобы упростить для россиян продажу золота

Фото: Depositphotos

Финтех-компании в России начали использовать искусственный интеллект, чтобы убедить граждан продавать свое золото через специальные автоматы. Об этом пишет Reuters.

В то же время даже несмотря на рекордный рост цены на этот металл – более чем на 60% в этом году – большинство россиян не спешат расставаться со своими запасами.

В прошлом году Россия официально разрешила автоматизированные операции по продаже золота. Но, как пишет агентство, спрос остается низким, ведь россияне традиционно рассматривают золото как один из самых надежных способов сохранить сбережения – особенно после введения западных санкций, ограничивших инвестиции в валюту и иностранные активы.

Некоторые семьи хранят золотые монеты еще со времен царя Николая II – они пережили революцию, сталинские чистки, Вторую мировую войну и распад СССР. По оценкам, на руках у россиян есть около 1000 тонн золота.

Несмотря на это, финтех-компании пытаются упростить процесс продажи драгоценного металла. В частности, стартап Goldexrobot планирует установить 600 "золотых банкоматов" в торговых центрах по всей стране.

Такие аппараты с помощью искусственного интеллекта проверяют подлинность золота, анализируя его состав и плотность, после чего предлагают цену по котировкам Московской биржи. Если клиент соглашается, деньги перечисляются ему на банковскую карточку.

Хотя количество пользователей таких автоматов выросло примерно на 10% в этом году, массовой продажи золота не наблюдается.

Большинство россиян ожидают, что цена на золото будет еще расти – особенно на фоне инфляции и экономической нестабильности.