Золото пережило найбільше падіння за понад 12 років після рекордного зростання

Золото і срібло різко втратили в ціні через зміцнення долара і продаж інвесторів

Фото: Depositphotos

Ціни на золото та срібло пережили найбільш різке падіння за останні роки – інвестори почали продавати дорогоцінні метали після стрімкого зростання їх вартості. Про це пише Bloomberg.

Спотова ціна золота знизилася на 6,3% – це найбільше падіння за понад 12 років. Срібло подешевшало на 8,7%.

Акції провідних золотодобувних компаній – Barrick Mining, Newmont і Agnico Eagle Mines – впали більш ніж на 8% у вівторок, 21 жовтня, вранці.

Різке зниження зупинило рекордне ралі, яке тривало останні тижні. Метали дорожчали на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США знизить відсоткові ставки, а також через побоювання щодо "знецінення" долара.

Падіння цін пов’язують із кількома факторами: зміцненням долара, сигналами про можливе відновлення торговельних переговорів між США і Китаєм та технічно "перегрітим" ринком.

Експерти зазначають, що дефіцит бюджету США, політична нестабільність і побоювання щодо незалежності центробанку підштовхували інвесторів до купівлі золота, однак тепер частина з них вирішила зафіксувати прибутки.