Золото пережило найбільше падіння за понад 12 років після рекордного зростання
Ціни на золото та срібло пережили найбільш різке падіння за останні роки – інвестори почали продавати дорогоцінні метали після стрімкого зростання їх вартості. Про це пише Bloomberg.
Спотова ціна золота знизилася на 6,3% – це найбільше падіння за понад 12 років. Срібло подешевшало на 8,7%.
Акції провідних золотодобувних компаній – Barrick Mining, Newmont і Agnico Eagle Mines – впали більш ніж на 8% у вівторок, 21 жовтня, вранці.
Різке зниження зупинило рекордне ралі, яке тривало останні тижні. Метали дорожчали на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США знизить відсоткові ставки, а також через побоювання щодо "знецінення" долара.
Падіння цін пов’язують із кількома факторами: зміцненням долара, сигналами про можливе відновлення торговельних переговорів між США і Китаєм та технічно "перегрітим" ринком.
Експерти зазначають, що дефіцит бюджету США, політична нестабільність і побоювання щодо незалежності центробанку підштовхували інвесторів до купівлі золота, однак тепер частина з них вирішила зафіксувати прибутки.
- 8 жовтня ціна золота вперше в історії перевищила позначку $4000 за унцію. Його вартість зросла більш ніж на 50% від початку року.
- 14 жовтня вартість срібла у понеділок встановила новий історичний рекорд, перевищивши $53 за унцію на торгах у Лондоні.
