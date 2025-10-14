Срібло подолало новий історичний максимум у $53 за унцію

Премія за срібло в Лондоні вийшла на такий рівень, що його навіть почали перевозити зі США на літаках

Фото: depositphotos.com

Вартість срібла у понеділок встановила новий історичний рекорд, перевищивши $53 за унцію на торгах у Лондоні, після чого відкотилася на 2,2%, пише Bloomberg.

Попит на срібло, яке разом із золотом розглядається як безпечний актив, настільки великий, що трейдери почали бронювати місця на трансатлантичних авіарейсах для перевезення злитків зі США. Це надзвичайно дорогий спосіб транспортування, який зазвичай використовується лише для золота. Трейдери вдалися до нього, щоб заробляти на різниці цін між ринками.

"Ринок срібла менш ліквідний і приблизно в дев'ять разів менший за золото, що посилює цінові коливання", – цитує агентство аналітичну записку Goldman Sachs Group Inc. Аналітики банку попереджають, що, на відміну від золота, срібло не підтримується центробанками, що робить його більш вразливим до корекцій.

Попередній історичний пік цін на срібло був досягнутий на початку 1980 року нечесним шляхом, повідомляється в енциклопедії Britannica.

Брати Гант, два заможних трейдери, спробували захопити контроль над ринком, скуповуючи не лише фізичне срібло, але й ф'ючерсні контракти. Замість грошових розрахунків вони вимагали поставку реального металу. Їхня авантюра закінчилася тим, що 27 березня 1980 року вони не змогли виконати маржинальний колл, і ціна срібла обвалилася до $10,80. Цей день увійшов в історію як "Срібний четвер".

Наблизитися до номінальних рівнів 1980 року ціни на срібло змогли лише через 30 років, але після 2011 року ціна срібла відкотилася і більшу частину другої половини минулого десятиліття трималася в діапазоні $15-20.

Новий висхідний тренд почався в середині 2020 року на тлі економічної невизначеності через пандемію COVID-19. У 2025 році він значно прискорився й вперше з 2011 року ціна вперше пробила рівень $40, а у жовтні вийшла на історичні максимуми.