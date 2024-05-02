Традиційним інструментом диверсифікації глобальних ризиків є золото. З початку 2024 року його вартість суттєво підвищилася. Тільки за березень-квітень на 16%.

LIGA.net проаналізувала, як на фоні зростання ціни на золото, змінювалася вартість інших цінних металів і які з них наразі можуть бути цікавими для інвестицій.

Як розповів LIGA.net аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, окрім жовтого дорогоцінного металу, великий інтерес зараз представляє срібло.

"Цей метал, окрім своєї основної функції, широко використовується в таких нових галузях як зелена енергетика, електромобілі тощо. На розвиток цих галузей уряди багатьох країн направляють великі інвестиції", – зазначає він.

Між цінами на золото і срібло в останні роки утворився великий розрив. За історичними мірками срібло недооцінене до золота більш ніж на 50%.

"Це говорить про кращі перспективи саме срібних інвестицій", – вважає Орищак.

На кінець останнього тижня квітня вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) склала $27,12 за унцію (31,1 грама). Загалом, з початку 2024 року ціна на срібло піднялася на 20%. Іще на початку року його вартість складала $23,945 за унцію.

Очевидно, що наразі темпи зростання вартості срібла є вищими за темпи зростання золота, ціна на яке на торгах LBM (London Gold Fixing) на кінець останнього тижня квітня знизилася зі свого історичного максимуму $2365 за унцію (9 квітня) до $2313. Останнє більшістю світових аналітиків пояснюється зниженням геополітичних ризиків – очікувана ескалація конфлікту між Іраном та Ізраїлем не відбулася.

"Найближчі перспективи золота інвестори оцінюють досить стримано. У базовому сценарії переважають корекційні очікування, але не нижче $2000-2100 за унцію. На цих рівнях багато інвесторів планують нарощувати частку золота в портфелі, з орієнтирами здорожчання до $2500 і вище в наступні 1,5 року", – говорить Орищак.

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Самі "орієнтири зростання" аналітик пояснює статистикою Всесвітньої ради із золота. Згідно з нею, у 2024 році Пекін різко наростив обсяги покупки основного дорогоцінного металу.

"Очевидно КНР диверсифікує структуру резервів перед можливим конфліктом зі США. Остання обставина, яка політичними експертами датується 2025 роком, говорить про сильні позиції золота на горизонті 1,5 року. Те ж саме можна сказати й про політику Федеральної резервної системи (ФРС). Зниження процентної ставки в США зміщується на другу половину року, але коли воно почнеться, це стане потужним драйвером підвищення цін на золото", – вважає Орищак.

На такому фоні зростання вартості золота і срібла підвищення вартості платини виглядає досить скромно. З початку 2024 року платина подорожчала трохи більше, ніж на 3%. Станом на останній тиждень квітня вартість платини на LBM склала $919 за унцію.

На думку Максима Орищака підвищення вартості платини стримують ті ж самі фактори, які, навпаки, сприяють підвищенню вартості срібла.

"Попри весняне пожвавлення виробничого сектору Китаю, США і єврозони, структурна вразливість через перехід на електромобілі стримує здорожчання платини. Цей метал активно використовується в каталізаторах автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, але не використовується в електромобілях", – зазначає він.

Ще гірше йдуть справи у паладію. З початку 2024 року він подешевшав на 3,4% до позначки $989 за унцію.

"На ринку утворився профіцит в 300 000 унцій. Але навіть якби його не було, загальне уповільнення зростання світової економіки продовжить чинити тиск на ціни паладію. У 2023 році на ринку спостерігався дефіцит цього металу у 200 000 унцій, але ціна на нього все одно впала на 38,7% – до $1066", – каже Орищак.

Експерт вважає, що ситуація для платини й паладію може покращитися в другій половині 2024 року. Тоді на горизонті 1,5 року вони покажуть відновлювальне здорожчання на 20-25%. Але це відбудеться лише у випадку значного зниження процентних ставок у США. Поки пом'якшення відкладається, розраховувати на сильні результати цих металів складно.