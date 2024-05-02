Традиционным инструментом диверсификации глобальных рисков является золото. С начала 2024 года его стоимость существенно выросла. Только за март-апрель на 16%.

LIGA.net проанализировала, как на фоне роста цены на золото менялась стоимость других ценных металлов. И какие из них пока могут быть интересны для инвестиций.

Как рассказал LIGA.net аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак, кроме желтого драгметалла, большой интерес сейчас представляет серебро.

"Этот металл, кроме своей основной функции, широко используется в таких новых отраслях как зеленая энергетика, электромобили и т.д. В развитие этих отраслей правительства многих стран направляют большие инвестиции", – отмечает он.

Между ценами на золото и серебро в последние годы образовался большой разрыв. По историческим меркам серебро недооценено к золоту более чем на 50%.

"Это говорит о лучших перспективах именно серебряных инвестиций", – считает Орищак.

К концу последней недели апреля стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) составила $27,12 за унцию (31,1 грамма). В целом с начала 2024 года цена на серебро выросла на 20%. Еще в начале года его стоимость составляла $23,945 за унцию.

Очевидно, что сейчас темпы роста стоимости серебра выше темпов роста золота, цена на которое на торгах LBM (London Gold Fixing) на конец последней недели апреля снизилась со своего исторического максимума $2365 за унцию (9 апреля) до $2313. Последнее большинством мировых аналитиков объясняется снижением геополитических рисков – ожидаемая эскалация конфликта между Ираном и Израилем не состоялась.

"Ближайшие перспективы золота инвесторы оценивают достаточно сдержанно. В базовом сценарии преобладают коррекционные ожидания, но не ниже $2000-2100 за унцию. На этих уровнях многие инвесторы планируют наращивать долю золота в портфеле, с ориентирами роста до $2500 и выше в последующие 1,5 года", – говорит Орищак.

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Сами "ориентиры роста" аналитик объясняет статистикой Всемирного совета по золоту. Согласно ему, в 2024 году Пекин резко нарастил объемы покупки основного драгоценного металла.

"По всей видимости, КНР диверсифицирует структуру резервов перед возможным конфликтом с США. Последнее обстоятельство, которое политическими экспертами датируется 2025 годом, говорит о сильных позициях золота на горизонте 1,5 года. То же можно сказать и о политике Федеральной резервной системы (ФРС). Снижение процентной ставки в США смещается на вторую половину года, но когда оно начнется, это станет мощным драйвером роста цен на золото", – считает Орищак.

На таком фоне роста стоимости золота и серебра рост стоимости платины выглядит довольно скромно. С начала 2024 года платина подорожала чуть больше чем на 3%. По состоянию на последнюю неделю апреля стоимость платины на LBM составила $919 за унцию.

По мнению Максима Орищака, рост стоимости платины сдерживают те же факторы, которые, наоборот, способствуют росту стоимости серебра.

"Несмотря на весеннее оживление производственного сектора Китая, США и еврозоны, структурная уязвимость из-за перехода на электромобили сдерживает рост платины. Этот металл активно используется в катализаторах автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, но не используется в электромобилях", – отмечает он.

Еще хуже обстоят дела с палладием. С начала 2024 года он подешевел на 3,4% до $989 за унцию.

"На рынке образовался профицит в 300 000 унций. Но даже если бы его не было, общее замедление роста мировой экономики продолжит оказывать давление на цены палладия. В 2023 году на рынке наблюдался дефицит этого металла в 200 000 унций, но цена на него все равно упала на 38,7% – до $1066", – говорит Орищак.

Эксперт считает, что ситуация для платины и палладия может улучшиться во второй половине 2024 года. Тогда на горизонте 1,5 года они покажут восстановительный рост на 20-25%. Но это произойдет только в случае значительного понижения процентных ставок в США. Пока смягчение откладывается, рассчитывать на сильные результаты этих металлов сложно.