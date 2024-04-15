Цена слитков золота за унцию металла (31,1 г) выросла с начала года на 13% до $2330 за унцию. Только за первую неделю апреля стоимость повысилась на 4%. И растет дальше.

Как отмечает агентство Bloomberg, единого ответа на причины удорожания драгоценного металла нет.

LIGA.net анализировала факторы, которые привели к повышению стоимости золота, и возможное влияние этого на Украину.

Причины удорожания: что известно?

Среди возможных причин – мировая инфляция, предстоящие выборы в США, обеспокоенность Центральных банков геополитикой, неизбежность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) или все вместе.

"Ключевым двигателем цены золота с начала года были ожидания низших ставок центральных банков. Прежде всего американской ФРС и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Низшие ставки центральных банков приводят к падению доходности главных конкурентов золота в сегменте мало рисковых активов – государственных облигаций в США и Европе. А значит, повышают привлекательность золота. Следовательно, спрос на золото рос не только среди инвесторов, но и у центральных банков развивающихся стран", – рассказал LIGA.net глава департамента макроэкономических исследований финансовой группы ICU Виталий Ваврищук.

При этом инвесторы устроили "охоту" именно за физическим металлом – и не покупали биржевые фонды. Это так называемые ETF-фонды – Exchange Traded Fund, основным активом которых является золото. Годами ранее это было одним из самых простых способов экономить и зарабатывать с помощью золота.

"Особенно активными покупателями драгметалла остаются Резервный банк Индии и Народный банк Китая. Последний, похоже, также параллельно преследует цель снизить свою зависимость от доллара США", – констатирует Ваврищук.

Март стал 17-м месяцем подряд, когда Центральный банк Китая покупал золото для своих резервов, чем подлил масла в огонь покупательского бума.

На этом фоне уже в начале года экспорт золота из РФ в КНР обновлял максимумы поставок и продаж.

Страна-оккупант экспортировала в Китай золота на $5,5 млрд, что в пять раз больше, чем за последние 11 лет. Это также сделало Китай крупнейшим покупателем золота в РФ – почти 80% от общего российского экспорта золота.

Однако данные, обнародованные китайскими чиновниками, совсем другие. Центральный банк Китая заявил, что с января по октябрь 2023 года Китай импортировал из России золота всего на $33 млн. Это явно не совпадает с российскими данными. Некоторые аналитики считают, что Центральный банк Китая может тайно увеличивать свои золотые резервы, чтобы подготовиться к чрезвычайным ситуациям на фоне неуверенности в экономике.

Еще в 2023 году стало известно, что основными покупателями золота в РФ стали Турция, ОАЭ и китайский Гонконг. Десятки мелких игроков в секторе золота – логистические фирмы и трейдеры – после ограничения торгов из-за санкций захватили торговлю российскими слитками. Это приносит оккупантам валютные поступления и обеспечивает возможности обхода ограничений.

Турция еще в январе 2024 года купила 23 тонны золота, что сделало ее самым крупным покупателем драгоценного металла среди центральных банков в мире за этот период. Страна накопила в общей сложности 565 тонн золота, что является самым высоким за всю историю показателем согласно данным Всемирного совета по золоту.

Утром 8 апреля цены на золото достигли максимума в $2353,79 за тройскую унцию (31,1 грамма) против примерно $2000 за унцию в середине февраля.

Среди причин, как указывает Виталий Ваврищук, на первый план выходит такой поддерживающий для золота фактор, как геополитические риски. Золото считают "тихой гаванью" для инвестиций. И если рынки уже долгое время беспокоят последствия агрессии РФ против Украины, угроза вторжения Китая на Тайвань и военные действия в секторе Газа, то сейчас также растут страхи открытого противостояния между Израилем и Ираном. А еще – инвесторы все больше опасаются политической нестабильности, которую могут вызвать президентские выборы в США.

"Золото – это традиционный инструмент диверсификации глобальных рисков, особенно когда есть неопределенность по отношению к долларовым инструментам инвестирования", – объясняет в комментарии для LIGA.net аналитик центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

Сейчас влияние американских выборов на всеобщую неопределенность будет только расти, в то время как другие геополитические проблемы далеки от решения. Наиболее вероятно, что закупать золото азиатские центробанки не прекратят. Следовательно, можно предположить, что стоимость золота в ближайшее время останется около текущих уровней. Как минимум – оно не будет дешеветь.

Как это может повлиять на Украину?

Несмотря на ажиотаж на мировых рынках, в Украине его влияние на финансовую систему минимально. Эхо этих процессов возможно только как корректировка цен на ювелирных или нумизматических рынках.

Что касается финансово-банковской сферы, то недавно у украинцев была возможность открытия счетов в банках в золоте с начислением процентов в виде граммов и возможности забрать его либо физически, либо в эквиваленте стоимости. Но финучреждения, пытавшиеся работать по "золотым депозитам", еще до начала полномасштабного вторжения прекратили продвижение таких продуктов для широкого круга клиентов.

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Нацбанк не покупает золото на внешних рынках. Хотя допускает покупку этого металла внутри страны как лома. Поэтому ежедневно формирует цену.

СПРАВКА Закупочные цены на золото от Национального банка по состоянию на 12 апреля составляли 2915,15 грн/грамм за банковский металл, доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами, и 2885,76 грн/грамм за лом золота пробы 999,9. Закупочные цены на золото от Национального банка по состоянию на 12 апреля составляли 2915,15 грн/грамм за банковский металл, доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами, и 2885,76 грн/грамм за лом золота пробы 999,9.

Цены закупки Нацбанком меньше, чем в ломбардах, куда украинцам проще сдать этот металл. Средняя цена золота в ломбардах Украины составляет 3100 грн/грамм за золото 999 пробы.

То есть по состоянию на 12 апреля в ломбардах золото наивысшей пробы (а именно из такого формируют банковские слитки) в виде лома стоило на 215 грн дороже закупочных цен НБУ.

Интересно, что несмотря на установившуюся практику измерять запас прочности стран именно в золоте и валютах – так называемых золотовалютных резервах, – НБУ в своей отчетности использует другой термин: международные резервы.

"Международные резервы – высоколиквидные активы Национального банка в иностранной валюте и золоте, которые используются для проведения валютных интервенций и обеспечения платежей органов государственной власти", – объясняют банкиры.

Как свидетельствуют официальные данные, физический объем золота в резервах НБУ с 2021 года остается на уровне 27,1 тонны. Это не более 4% общих активов.

Сейчас свои запасы Украина формирует преимущественно в валюте. По состоянию на 1 апреля 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным Нацбанка, составляли $43,76 млрд. В марте они выросли на 18%.

"Что касается того, как влияет на Украину повышение стоимости золота на мировых рынках, то здесь может быть только один вопрос – почему НБУ его не покупает в резервы? Ведь центробанки других стран зарабатывают на этом, на росте его цены. Сейчас в запасах Нацбанка его около 4%, а подавляющая часть – валюта", – отмечает Кущ.

Он обращает внимание на то, что в странах ЕС центробанки могут держать до половины своих резервов в золоте. Основными держателями запасов этого металла в мире являются Международный валютный фонд и Федеральная резервная система США. Ориентируются на золото для запасов и страны Азии.

Кущ считает, что причинами этого может быть определенная договоренность с предоставляющими помощь международными партнерами о преимущественном инвестировании в ценные бумаги США. В то же время доходность по ним сейчас ниже, чем возможность заработка на увеличении цены золотых слитков.

"Если бы НБУ проявил настойчивость в этом вопросе, думаю, он мог бы убедить наших партнеров в целесообразности этого, ведь это потенциальные ресурсы", – отмечает эксперт.