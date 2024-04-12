Мировые цены на золото установили очередной рекорд

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Цена унции золота на Нью-Йоркской товарной бирже достигла исторического максимума в $2400 за унцию. Предыдущий рекорд был зафиксирован 8 апреля – $2350.

Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 12:00 по киевскому времени подскочили на 1,7% – до $2413,9 за унцию. С начала года драгоценный металл прибавил в цене более 14%.

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Удорожание золота стало следствием растущего интереса к безопасным активам, поскольку напряженность на Ближнем Востоке достигла критической точки из-за объявления о возможном нападении со стороны Ирана на Израиль.

Такая нестабильность на международных рынках подталкивает инвесторов искать защиту в золоте, рассматривая ее как безопасное убежище во время геополитических турбулентностей. Эксперты указывают на усиление спотовых цен на золото в результате увеличения спроса, особенно со стороны центральных банков, активно осуществляющих закупки драгоценного металла, отмечает MarketWatch.

Аналитики прогнозируют, что эти факторы никуда не денутся и ралли продолжится.

"На следующей неделе ожидаются лишь второстепенные статистические данные из США, и золото вряд ли испытает существенное давление", – рассказал глава отдела исследований на сырьевом рынке в Commerzbank Тху Лан Нгуен.

Кроме того, спотовая цена серебра выросла на 2% до $29,04 за унцию, достигнув самого высокого уровня с начала 2021 года.

Платина выросла на 1,7% до $996,36, а палладий укрепился на 0,5% до $1051,50.

В марте золото стоило $2154 за унцию.

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