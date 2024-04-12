Світові ціни на золото встановили черговий рекорд

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Ціна унції золота на Нью-Йоркській товарній біржі досягла історичного максимуму в $2400 за унцію. Попередній рекорд було зафіксовано 8 квітня – $2350.

Котирування червневих контрактів на золото на нью-йоркській біржі Comex до 12:00 за київським часом підскочили на 1,7% – до $2413,9 за унцію. З початку року дорогоцінний метал додав у ціні понад 14%.

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Здорожчання золота стало наслідком дедалі більшого інтересу до безпечних активів, оскільки напруженість на Близькому Сході досягла критичної точки через оголошення про можливий напад з боку Ірану на Ізраїль.

Така нестабільність на міжнародних ринках підштовхує інвесторів шукати захисту в золоті, розглядаючи його як безпечний притулок під час геополітичних турбулентностей. Експерти вказують на посилення спотових цін на золото внаслідок збільшення попиту, особливо з боку центральних банків, що активно здійснюють закупівлі дорогоцінного металу, зазначає MarketWatch.

Аналітики прогнозують, що ці фактори нікуди не подінуться і ралі триватиме.

"Наступного тижня очікуються лише другорядні статистичні дані зі США, і золото навряд чи зазнає суттєвого тиску", – розповів глава відділу досліджень на сировинному ринку в Commerzbank Тху Лан Нгуєн.

Крім того, спотова ціна срібла зросла на 2% до $29,04 за унцію, досягнувши найвищого рівня з початку 2021 року.

Платина зросла на 1,7% до $996,36, а паладій зміцнився на 0,5% до $1051,50.

У березні золото коштувало $2154 за унцію.

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