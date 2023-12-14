Середня річна інфляція в Україні становить 15,5%. Від цього показника і відштовхуються експерти у своїх оцінках щодо вигідності тих чи інших інвестицій.

Ще на початку року інфляція була на рівні 26% у річному вираженні. У листопаді знизилася до 5,1%.

Найуспішнішою інвестицією 2023 року опитані LIGA.net експерти називають найбільш ризикований та волатильний інструмент для інвестицій – криптовалюти.

З початку року вартість найвідомішої та капіталізованої криптовалюти Bitcoin зросла орієнтовно на 165% – з $16,6 тис. до $41,2 тис. (станом на 13 грудня 2023 року) за монету.

Це найкращий результат з 2020 року. Тоді Bitcoin подорожчав з $7,3 тисяч на початок року до $29 тисяч на кінець року. Максимальна вартість Bitcoin була зафіксована 10 листопада 2021 року – упродовж доби трималася на позначці вище $69 тисяч.

Це стало наслідком халфінгу – зменшення нагороди для майнерів удвічі, що відбувається приблизно кожні 4 роки.

Очікувано, запланований на 20 квітня 2024 року халфінг також може вплинути на ціну Bitcoin. Про це, зокрема, свідчать прогнози інвестиційного фонду Pantera Capital. За підрахунками його аналітиків, середній час від халфінгу до досягнення наступного пікового рівня на ринку становить 480 днів. Вони очікують, що ціна Bitcoin на початку цього процесу становитиме $35,4 тис. за монету. Після його завершення досягне $148 тис. за монету. Тобто до 2028 року очікується можливе суттєве зростання Bitcoin.

Зазначимо, суттєве зростання вартості також показали у 2023 році інші криптовалюти.

Наразі в Україні законодавчо намагаються врегулювати ринок криптовалют. Відповідний законопроєкт №10225 був зареєстрований у парламенті 7 листопада цього року. Його підготовкою займалися Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) разом із фінансовим комітетом Верховної Ради та компанією Ernst and Young. За послуги останньої розрахувалося американське агентство USAID.

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Загалом геополітична турбулентність, з погляду фінансового аналітика Максима Орищака, не стала перешкодою для фінансових ринків у 2023 році.

"Рік виявився досить успішним для всіх інвесторів, незалежно від їх географії та складності використання фінансових інструментів", – каже він LIGA.net. Причиною цього бачить позитивні реальні процентні ставки. Останні 10 років їх не було.

"Несподівана сила американської економіки створила унікальні умови у світі, де є високі процентні ставки та швидке падіння інфляції. У США різниця між процентною ставкою і рівнем інфляції досягла 2,0-2,5 п.п. В Україні вона у кілька разів вище. За інфляції у 5,3% р/р і ставкою НБУ в 16% звичайні гривневі вклади з інструменту збереження з нульовою реальною ставкою перетворилися на безпечний спосіб добре заробити. За вирахуванням інфляції прибутковість тут склала 7-8% річних. Ніде у світі нічого подібного немає", – говорить Максим Орищак.

Зазначимо, що середня ставка за гривневим депозитом у 2023 році становила 13,6%.

Натомість валютні банківські вклади експерти називають головним аутсайдером інвестицій у 2023 році. Номінальна прибутковість тут становить близько 2-3%. Реальна прибутковість, з урахуванням річної інфляції в США у 3,2%, дорівнює нулю або навіть пішла в невеликий мінус.

"Річна середня ставка за валютним депозитом становить 0,9% і, безумовно, з урахуванням тенденції гривні готівкового ринку зовсім не покриває інфляційні тенденції", – зазначає у коментарі LIGA.net фінансовий експерт Андрій Шевчишин.

Унікальність 2023 року, на думку Орищака, ще й у тому, що за рекордно високих реальних процентних ставок так звані ризикові активи (акції, криптовалюта тощо), не пішли в негативну прибутковість, як це мало статися. Навпаки, вони показали одні з найкращих результатів.

Так, головний фондовий бенчмарк у світі, індекс широкого ринку S&P 500, зріс з початку року на 18%. За умови середньорічної прибутковості з 1928 року в 11,6%, поточний результат дуже сильний. Він у 1,5 раза більше середнього.

"Тобто інвестиції в бізнес розвинених країн через фондовий ринок у 2023 році принесли двозначну прибутковість у твердій валюті", – підсумовує аналітик.

Особливо високою прибутковість інвестицій вийшла у високотехнологічному секторі. Так звана "Чудова сімка" компаній: Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, META, Nvidia і Tesla катапультували галузевий індекс Nasdaq 100 на 43% з початку 2023 року.

Це один із найкращих результатів в історії. Останній раз високотехнологічний Nadaq 100 зростав так сильно у тому ж таки 2020 році. Тоді він додав 47%. Поки це більше, ніж у 2023 році. Однак шанси перевершити результати пандемійного 2020 року ще є у грудні.

Загалом на інвестиціях в акції найбільших підприємств розвинених країн цього року можна було отримати прибутковість від 15% до 43% у твердій валюті. "Це коштувало того, щоб, попри деякі обмеження руху капіталу в Україні, знайти способи для інвестицій у фондовий ринок США, Європи, Японії та інших країн", – зазначає Орищак.

Золото, на яке багато інвесторів робили ставки на початку року, на думку аналітиків, не виправдало очікувань.

"З урахуванням тенденцій гривні (зміцнення готівкового курсу з початку року) та високої різниці між ціною купівлі та продажу золота таку інвестицію важко назвати вдалою", – каже, зокрема, Андрій Шевчишин.

Ціна золота з початку року зросла з $1823 до $1984 (на 13 грудня 2023 року). На початку грудня ціна золота досягла свого історичного максимуму майже $2150. Таким чином з початку року інвестор міг заробити 10,3% (17,9% на максимумі).

Особливої популярності в українців як інструмент для інвестицій набувають облігації внутрішньої державної позики – ОВДП. З початку року портфель фізосіб в ОВДП зріс на 63% і наразі перевищив 50 млрд грн. У середньому ставки по ОВДП коливалися протягом року на рівні 15-20% у гривні.

"Таким чином, ця інвестиція виявилася більш вигідною порівняно з гривневим депозитом", – зазначає Андрій Шевчишин.

Саме це, а також і те, що це інструмент допомоги державі, він бачить причиною нарощування портфеля ОВДП фізособами у 2023 році. Особливим плюсом інвестування в ОВДП є наявність державних гарантій і відсутність податків.

Не найуспішнішою, за підсумками 2023 року, інвестицією Андрій Шевчишин вважає нерухомість та паї.

"Статистика обліку зростання вартості нерухомості утруднена через високу різницю тенденцій між різними містами та розуміння, що реальні угоди відбуваються за іншою ціною, порівняно із заявленою. Деякі моніторингові сайти вказують на зростання вартості нерухомості у гривні до 18%. Деякі показують скромніші %%. Втім, також з огляду на падіння платоспроможності населення, великий поріг входу в таку інвестицію та суттєве зростання вартості будівельно-монтажних робіт можна припустити, що ця інвестиція за підсумками року виявилася не найуспішнішою, хоча з огляду на довгостроковість інвестиції все може ще змінитися", – каже він.

Найсильнішою валютою 2023 року Орищак називає мексиканський песо. Він зріс щодо долара США на 10%. Євро до американської валюти додає лише 1,2%.

Головними валютними аутсайдерами року стали аргентинське песо, турецька ліра та російський рубль. Песо впав на 105%, ліра на 55%, рубль на 31% щодо долара.

Можливості особливо заробити на курсі гривні до долара чи євро у 2023 році українці також не мали. Станом на 1 січня 2023 року курс долара до гривні становив 36,93 грн/$, євро до гривні – 39,39 грн/євро. 13 грудня 2023 року середній курс долара в Україні склав 37,70 грн/долар, євро – 40,70 грн/євро.

"У 2024 році карта кращих інвестицій, найімовірніше, буде іншою. Девальваційні ризики зросли через перехід до гнучкого курсу гривні. Інфляція в Україні теж має бути більшою. До кінця 2024 року вона може досягти 9-10%. Водночас і процентна ставка НБУ навряд чи буде такою ж високою, як цьогоріч", – вважає Максим Орищак.

Таким чином, гривневі вклади наступного року можуть втратити позитивну реальну прибутковість. А валютні вклади, навпаки, завдяки курсовій різниці можуть забезпечити невеликий, але реальний прибуток у 4-5% річних. Золото і нерухомість мають бути близькі за реальною прибутковістю до валютних банківських вкладів.

"Щодо складніших активів, на кшталт іноземних акцій, криптовалют та іншого, то повторити результати 2023 року їм вже навряд чи вдасться. Навпаки, на початку 2024 року інституційні інвестори очікують волатильності, тобто зниження ринків акцій і криптовалют. Якщо вдасться купити ці активи після спаду, тоді річна прибутковість може бути досить цікавою. У криптовалюті близько 30-50%. За акціями найбільших компаній США і Європи річна прибутковість може становити 10-15%. Зважаючи на ймовірну девальвацію гривні, прибутковість інвестицій у ці активи для українців може бути на 7,0-8,0 процентних пунктів вищою за доларову", – каже Орищак.