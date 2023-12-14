Средняя годовая инфляция в Украине составила 15,5%. От этого показателя и отталкиваются эксперты в своих оценках по поводу выгодности тех или иных инвестиций.

Еще в начале года инфляция была на уровне 26% в годовом выражении. В ноябре снизилась до 5,1%.

Наиболее успешной инвестицией 2023 года опрошенные LIGA.net эксперты называют самый рискованный и волатильный инструмент для инвестиций – криптовалюты.

С начала года стоимость самой известной и капитализированной криптовалюты Bitcoin выросла ориентировочно на 165% – с $16,6 тыс. до $41,2 тыс. (на 13 декабря 2023 года) за монету.

Это самый лучший результат с 2020 года. Тогда Bitcoin подорожал с $7,3 тысячи на начало года до $29 тысяч на конец года. Максимальная стоимость Bitcoin была зафиксирована 10 ноября 2021 года – на протяжении суток держалась на отметке выше $69 тысяч.

Это стало следствием халфинга – уменьшение награды для майнеров вдвое, которое происходит примерно каждые 4 года.

Ожидаемо, что запланированный на 20 апреля 2024 года халфинг также может отразиться на цене Bitcoin. Об этом говорят прогнозы инвестиционного фонда Pantera Capital. По подсчетам его аналитиков, среднее время от халфинга до достижения следующего пикового уровня на рынке составляет 480 дней. Они ожидают, что цена Bitcoin в начале этого процесса составит $35,4 тыс. за монету. После его завершения достигнет $148 тыс. за монету. То есть к 2028 году ожидается возможный существенный рост Bitcoin.

Отметим, существенный рост стоимости также показали в 2023 году и другие криптовалюты.

Пока в Украине законодательно пытаются урегулировать рынок криптовалют. Соответствующий законопроект №10225 был зарегистрирован в парламенте 7 ноября этого года. Его подготовкой занимались Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) наряду с финансовым комитетом Верховной Рады и Ernst and Young. За услуги последней рассчиталось американское агентство USAID.

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В общем геополитическая турбулентность, с точки зрения финансового аналитика Максима Орищака, не стала препятствием для финансовых рынков в 2023 году.

"Год оказался достаточно успешным для всех инвесторов, независимо от их географии и сложности использования финансовых инструментов", – говорит он LIGA.net. Причиной тому видят положительные реальные процентные ставки. Последние 10 лет их не было.

"Неожиданная сила американской экономики создала уникальные условия в мире, где есть высокие процентные ставки и быстрое падение инфляции. В США разница между процентной ставкой и уровнем инфляции достигла 2,0–2,5 п.п. В Украине она в несколько раз выше. При инфляции в 5,3% р/с и ставкой НБУ в 16% обычные гривневые вклады из инструмента хранения с нулевой реальной ставкой превратились в безопасный способ хорошо заработать. За вычетом инфляции доходность здесь составила 7-8% годовых. Нигде в мире ничего подобного нет", – говорит Максим Орищак.

Отметим, что средняя ставка по гривневому депозиту в 2023 году составила 13,6%.

А валютные банковские вклады эксперты называют главным аутсайдером инвестиций в 2023 году. Номинальная доходность здесь составила около 2-3%. Реальная доходность, с учетом годовой инфляции в США в 3,2%, составила ноль или даже ушла в небольшой минус.

"Годовая средняя ставка по валютному депозиту составила 0,9% и, безусловно, с учетом тенденции гривны наличного рынка совсем не покрывает инфляционные тенденции", – отмечает в комментарии LIGA.net финансовый эксперт Андрей Шевчишин.

Уникальность 2023 года, с точки зрения Орищака, еще и в том, что при рекордно высоких реальных процентных ставках так называемые рисковые активы (акции, криптовалюта и т.п.) не ушли в отрицательную доходность, как это должно было произойти. Напротив, они показали одни из самых лучших результатов.

Так, главный фондовый бенчмарк в мире, индекс широкого рынка S&P 500, вырос с начала года на 18%. При среднегодовой доходности с 1928 года на 11,6%, текущий результат очень силен. Он в 1,5 раза больше среднего.

"То есть инвестиции в бизнес развитых стран через фондовый рынок в 2023 году принесли двузначную доходность в твердой валюте", – заключает аналитик.

Особенно высокая прибыльность инвестиций получилась в высокотехнологичном секторе. Так называемая "Великолепная семерка" компаний: Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, META, Nvidia и Tesla катапультировали отраслевой индекс Nasdaq 100 на 43% с начала 2023 года.

Это один из самых лучших результатов в истории. Последний раз высокотехнологичный Nadaq 100 рос так сильно в том же 2020 году. Тогда он прибавил 47%. Пока это больше, чем в 2023 году. Однако шансы превзойти результаты пандемийного 2020 года еще есть в декабре.

В целом на инвестициях в акции крупнейших предприятий развитых стран в этом году можно было получить доходность от 15% до 43% в твердой валюте. "Это стоило того, чтобы, несмотря на некоторые ограничения движения капитала в Украине, найти способы для инвестиций в фондовый рынок США, Европы, Японии и других стран", – отмечает Орищак.

Золото, на которое многие инвесторы делали ставки в начале года, по мнению аналитиков, не оправдало ожиданий.

"С учетом тенденций гривни (укрепление наличного курса с начала года) и высокой разницы между ценой покупки и продажи золота такую инвестицию трудно назвать удачной", – говорит Андрей Шевчишин.

Цена золота с начала года выросла с $1823 до $1984 (на 13 декабря 2023). В начале декабря цена золота достигла своего исторического максимума почти в $2150. Таким образом, с начала года инвестор мог заработать 10,3% (17,9% на максимуме).

Особую популярность у украинцев в качестве инструмента для инвестиций приобретают облигации внутреннего государственного займа – ОВГЗ. С начала года портфель физлиц в ОВГЗ вырос на 63% и превысил 50 млрд грн. В среднем ставки по ОВГЗ колебались за год на уровне 15-20% в гривне.

"Таким образом, эта инвестиция оказалась более выигрышной по сравнению с гривневым депозитом", – отмечает Андрей Шевчишин.

Именно это, а также еще и то, что это инструмент помощи государству, он видит причиной наращивания портфеля ОВГЗ физлицами в 2023 году. Особым плюсом инвестирования в ОВГЗ является наличие государственных гарантий и отсутствие налогов.

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Не самой успешной, по итогам 2023 года, инвестицией Андрей Шевчишин считает недвижимость и паи.

"Статистика учета роста стоимости недвижимости затруднена из-за высокой разницы тенденций между разными городами и понимания, что реальные сделки проходят по значительно разной цене по сравнению с заявленной. Некоторые мониторинговые сайты указывают на рост стоимости недвижимости в гривне до 18%. Некоторые показывают более скромные %%. Впрочем, также учитывая падение платежеспособности населения, большой порог входа в такую инвестицию и существенный рост стоимости строительно-монтажных работ можно предположить, что эта инвестиция по итогам года оказалась не самой успешной, хотя ввиду долгосрочности инвестиции все еще может измениться", – говорит он.

Сильнейшей валютой 2023 года Орищак называет мексиканский песо. Он вырос по отношению к доллару США на 10%. Евро к американской валюте прибавляет всего 1,2%.

Главными валютными аутсайдерами года стали аргентинское песо, турецкая лира и российский рубль. Песо упал на 105%, лира на 55%, рубль на 31% по отношению к доллару.

Возможности особо заработать на курсе гривни к доллару или евро в 2023 году у украинцев также не было. По состоянию на 1 января 2023 г. курс доллара к гривне составлял 36,93 грн/$, евро к гривне – 39,39 грн/евро. 13 декабря 2023 года средний курс доллара в Украине составил 37,70 грн/доллар, евро – 40,70 грн/евро.

"В 2024 году карта лучших инвестиций, скорее всего, будет выглядеть по-другому. Девальвационные риски выросли из-за перехода к гибкому курсу гривни. Инфляция в Украине тоже должна быть больше. К концу 2024 г. она может достичь 9-10%. При этом и процентная ставка НБУ вряд ли будет столь же высокой, как в этом году", – считает Максим Орищак.

Таким образом, гривневые вклады в следующем году могут потерять реальную позитивную доходность. А валютные вклады, напротив, за счет курсовой разницы могут обеспечить небольшую, но реальную прибыль в 4-5% годовых. Золото и недвижимость должны быть близки по реальной доходности к валютным банковским вкладам.

"Что касается более сложных активов, вроде иностранных акций, криптовалют и прочего, то повторить результаты 2023 года им уже вряд ли удастся. Напротив, в начале 2024 года институциональные инвесторы ожидают волатильности, то есть понижения рынков акций и криптовалют. Если удастся купить эти активы после спада, тогда годовая доходность может оказаться достаточно интересной. По криптовалюте около 30-50%. По акциям крупнейших компаний США и Европы годовая доходность может составить 10–15%. С учетом вероятной девальвации гривни, доходность инвестиций в эти активы для украинцев может быть на 7,0-8,0 процентных пунктов выше долларовой", – говорит Орищак.