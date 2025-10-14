Серебро преодолело новый исторический максимум в $53 за унцию

Премия за серебро в Лондоне вышла на такой уровень, что его даже начали перевозить из США на самолетах

Стоимость серебра в понедельник установила новый исторический рекорд, превысив $53 за унцию на торгах в Лондоне, после чего откатилась на 2,2%, пишет Bloomberg.

Спрос на серебро, которое вместе с золотом рассматривается как безопасный актив, настолько велик, что трейдеры начали бронировать места на трансатлантических авиарейсах для перевозки слитков из США. Это чрезвычайно дорогой способ транспортировки, который обычно используется только для золота. Трейдеры прибегли к нему, чтобы зарабатывать на разнице цен между рынками.

"Рынок серебра менее ликвидный и примерно в девять раз меньше золота, что усиливает ценовые колебания", – цитирует агентство аналитическую записку Goldman Sachs Group Inc. Аналитики банка предупреждают, что, в отличие от золота, серебро не поддерживается центробанками, что делает его более уязвимым к коррекциям.

Предыдущий исторический пик цен на серебро был достигнут в начале 1980 года нечестным путем, сообщается в энциклопедии Britannica.

Братья Гант, два состоятельных трейдера, попытались захватить контроль над рынком, скупая не только физическое серебро, но и фьючерсные контракты. Вместо денежных расчетов они требовали поставку реального металла. Их авантюра закончилась тем, что 27 марта 1980 года они не смогли выполнить маржинальный колл, и цена серебра обвалилась до $10,80. Этот день вошел в историю как "Серебряный четверг".

Приблизиться к номинальным уровням 1980 года цены на серебро смогли только через 30 лет, но после 2011 года цена серебра откатилась и большую часть второй половины прошлого десятилетия держалась в диапазоне $15-20.

Новый восходящий тренд начался в середине 2020 года на фоне экономической неопределенности из-за пандемии COVID-19. В 2025 году он значительно ускорился и впервые с 2011 года цена впервые пробила уровень $40, а в октябре вышла на исторические максимумы.