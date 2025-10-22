Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет после рекордного роста

Золото и серебро резко потеряли в цене из-за укрепления доллара и продаж инвесторов

Фото: Depositphotos

Цены на золото и серебро пережили наиболее резкое падение за последние годы – инвесторы начали продавать драгоценные металлы после стремительного роста их стоимости. Об этом пишет Bloomberg.

Спотовая цена золота снизилась на 6,3% – это самое большое падение за более чем 12 лет. Серебро подешевело на 8,7%.

Акции ведущих золотодобывающих компаний – Barrick Mining, Newmont и Agnico Eagle Mines – упали более чем на 8% во вторник, 21 октября, утром.

Резкое снижение остановило рекордное ралли, которое продолжалось последние недели. Металлы дорожали на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки, а также из-за опасений относительно "обесценивания" доллара.

Падение цен связывают с несколькими факторами: укреплением доллара, сигналами о возможном возобновлении торговых переговоров между США и Китаем и технически "перегретым" рынком.

Эксперты отмечают, что дефицит бюджета США, политическая нестабильность и опасения относительно независимости центробанка подталкивали инвесторов к покупке золота, однако теперь часть из них решила зафиксировать прибыль.