Пенсії в Україні – одні з найнижчих в Європі: майже третина отримує 69 євро на місяць

Майже третина українців живе на пенсію, меншу за 3500 гривень (69 євро) на місяць

Фото: Depositphotos

Середня пенсія в Україні наразі становить 6 436 гривень (приблизно 133 євро за актуальним курсом). Про це пише Опендатабот із посиланням на дані Пенсійного фонду України.

Загалом у країні нараховується майже 10,2 мільйона пенсіонерів, із яких понад 3,3 мільйона – тобто майже третина – отримують у середньому лише 3340 гривень (69 євро) на місяць. Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2300 гривень (47,4 євро).

Водночас є й ті, хто отримує значно більше. Приблизно 1,5 мільйона осіб (15%) мають пенсію, що у середньому складає 15 750 грн (325 євро).

Ще майже 3 мільйони українців отримують 6860 грн, а 2,1 мільйона – близько 4 510 грн.

Фото: Опендатабот

Порівняно з Європою, українські пенсії залишаються одними з найнижчих. Їхній розмір приблизно відповідає пенсіям в Албанії (160 євро).

У Румунії та Болгарії пенсіонери отримують від 450 до 550 євро, у Польщі та Чехії – від 800 до 900 євро на місяць.

Найвищі пенсії в Україні традиційно у Києві – 8848 грн, що на 37% більше за середній показник по країні. Найнижчі – у західних регіонах: на Тернопільщині (4 997 грн), у Чернівецькій області (5173 грн) та на Закарпатті (5233 грн).

Фото: Опендатабот

Крім того, понад чверть пенсіонерів – близько 2,8 млн осіб – продовжують працювати. Їхня середня пенсія становить 7069 гривень.