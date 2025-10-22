Пенсии в Украине – одни из самых низких в Европе: почти треть получает 69 евро в месяц

Почти треть украинцев живет на пенсию меньше 3500 гривен (69 евро) в месяц

Фото: Depositphotos

Средняя пенсия в Украине сейчас составляет 6 436 гривен (примерно 133 евро по актуальному курсу). Об этом пишет Опендатабот со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Всего в стране насчитывается почти 10,2 миллиона пенсионеров, из которых более 3,3 миллиона – то есть почти треть – получают в среднем лишь 3340 гривен (69 евро) в месяц. Еще 4% пенсионеров живут на около 2300 гривен (47,4 евро).

В то же время есть и те, кто получает значительно больше. Примерно 1,5 миллиона человек (15%) имеют пенсию, которая в среднем составляет 15 750 грн (325 евро).

Еще почти 3 миллиона украинцев получают 6860 грн, а 2,1 миллиона – около 4 510 грн.

Фото: Опендатабот

По сравнению с Европой, украинские пенсии остаются одними из самых низких. Их размер примерно соответствует пенсиям в Албании (160 евро).

В Румынии и Болгарии пенсионеры получают от 450 до 550 евро, в Польше и Чехии – от 800 до 900 евро в месяц.

Самые высокие пенсии в Украине традиционно в Киеве – 8848 грн, что на 37% больше среднего показателя по стране. Самые низкие – в западных регионах: в Тернопольской области (4 997 грн), в Черновицкой области (5173 грн) и на Закарпатье (5233 грн).

Фото: Опендатабот

Кроме того, более четверти пенсионеров – около 2,8 млн человек – продолжают работать. Их средняя пенсия составляет 7069 гривен.