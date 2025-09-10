За первые шесть месяцев 2025 года украинские банки потратили на рекламу и маркетинг 738,8 млн грн. Это на 24% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом рекламировались, в основном, иностранные и частные украинские банки: они потратили на свою рекламу 693 млн грн.

Государственные банки потратили на свою рекламу всего 91,2 млн грн, в то время как частные и иностранные – 693 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Однако в первом полугодии 2025 года наиболее активно в рекламу инвестировали именно украинские банки. LIGA.net рассказывает, сколько и на что потратили mono и ПУМБ, который провел первый за 12 лет ребрендинг.