Микаэль Бёркнерт приступает к обязанностям главы правления ПриватБанка. Его одобрил НБУ

Микаэль Беркнерт (Фото: ПриватБанк)

С 20 января 2025 года Микаэль Бёркнерт официально приступает к выполнению обязанностей в должности председателя правления ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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7 октября 2024 года наблюдательный совет ПриватБанка объявил об избрании Микаэля Бёркнерта на должность председателя правления банка. 16 января 2025 года его кандидатуру согласовал Национальный банк Украины, что технически завершило процесс масштабного международного конкурсного отбора.

"Для меня это честь и большая ответственность возглавить крупнейший банк Украины сегодня. Поскольку он является одним из столпов финансовой стабильности для вкладчиков и украинского бизнеса, я понимаю, насколько важно его дальнейшее развитие, поддержка клиентов и внедрение инноваций", – отметил председатель правления.

Бёркнерт, имеющий более 25 лет опыта работы в финансовом секторе и на лидерских позициях, планирует сосредоточиться на развитии клиентоцентрической модели бизнеса, усилении цифровых инициатив, повышении операционной эффективности и обеспечении устойчивого развития банка.

Ранее он занимал должность руководителя направления банковского бизнеса Swedbank, где отвечал за весь спектр банковских услуг — от розничного и корпоративного банкинга до операционных вопросов и цифровой трансформации.

До Swedbank Бёркнерт занимал должность председателя совета директоров в Bankgirot (Швеция), руководителя направления международных трансакций в Банке SEB (Эстония), члена совета директоров в компании Nasdaq (Швеция).

Шведский банкир станет четвертым председателем правления ПриватБанка после его национализации:

→ 2021-2024 годы – Герхард Бьош;

→ 2018-2021 годы – Петр Крумханзл;

→ 2017 год – Александр Шлапак.