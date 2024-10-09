"Один из топ-банкиров Швеции". ПриватБанк избрал нового председателя правления: кто он

Фото: ПриватБанк

Наблюдательный совет ПриватБанка в понедельник, 7 октября, избрал новым председателем правления Микаэля Бёркнерта. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Банк называет Бёркнерта "одним из топ-банкиров Швеции", у которого более 25 лет опыта работы в финансовом секторе и на лидерских позициях.

Ранее он занимал должность руководителя направления банковского бизнеса Swedbank, где отвечал за весь спектр банковских услуг от розничного и корпоративного банкинга до операционных вопросов и цифровой трансформации.

До Swedbank Бёркнерт занимал должность председателя совета директоров в Bankgirot (Швеция), руководителя направления международных транзакций в Банке SEB (Эстония), члена совета директоров в компании Nasdaq (в Швеции).

"Для меня большая честь стать частью ПриватБанка и его исключительной команды. Банк продемонстрировал чрезвычайную устойчивость, и я с нетерпением ожидаю возможности продолжать его традиции, в основе которых лежат доверие, инновации и служение украинскому народу. Вместе с талантливыми сотрудниками и при поддержке наблюдательного совета мы будем работать над обеспечением устойчивой ценности для всех стейкхолдеров", — прокомментировал свое избрание Бёркнерт.

Бёркнерт заменит на посту Герхарда Бьоша, возглавлявшего ПриватБанк три года.

Назначение подлежит регуляторному согласованию Национального банка.

Шведский банкир станет четвертым председателем правления ПриватБанка после его национализации:

→ 2021-2024 – Герхард Бьош

→ 2018-2021 – Петер Крумханзл

→ 2017 – Александр Шлапак