"Один из топ-банкиров Швеции". ПриватБанк избрал нового председателя правления: кто он
Наблюдательный совет ПриватБанка в понедельник, 7 октября, избрал новым председателем правления Микаэля Бёркнерта. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Банк называет Бёркнерта "одним из топ-банкиров Швеции", у которого более 25 лет опыта работы в финансовом секторе и на лидерских позициях.
Ранее он занимал должность руководителя направления банковского бизнеса Swedbank, где отвечал за весь спектр банковских услуг от розничного и корпоративного банкинга до операционных вопросов и цифровой трансформации.
До Swedbank Бёркнерт занимал должность председателя совета директоров в Bankgirot (Швеция), руководителя направления международных транзакций в Банке SEB (Эстония), члена совета директоров в компании Nasdaq (в Швеции).
"Для меня большая честь стать частью ПриватБанка и его исключительной команды. Банк продемонстрировал чрезвычайную устойчивость, и я с нетерпением ожидаю возможности продолжать его традиции, в основе которых лежат доверие, инновации и служение украинскому народу. Вместе с талантливыми сотрудниками и при поддержке наблюдательного совета мы будем работать над обеспечением устойчивой ценности для всех стейкхолдеров", — прокомментировал свое избрание Бёркнерт.
Бёркнерт заменит на посту Герхарда Бьоша, возглавлявшего ПриватБанк три года.
Назначение подлежит регуляторному согласованию Национального банка.
Шведский банкир станет четвертым председателем правления ПриватБанка после его национализации:
→ 2021-2024 – Герхард Бьош
→ 2018-2021 – Петер Крумханзл
→ 2017 – Александр Шлапак
- Предыдущий глава правления Бьош возглавил ПриватБанк 10 июня 2021 года. В июне 2024-го банк сообщил, что Бьош уйдет с должности, и наблюдательный совет уже начал процесс отбора нового председателя правления.
- Герхард Бьош покинет пост 1 ноября.