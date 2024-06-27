Герхард Бьош покидает пост председателя правления ПриватБанка

Герхард Бьош (Фото: пресс-служба РБА)

Наблюдательный совет ПриватБанка начинает процесс отбора на должность председателя правления. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Действующий председатель правления Герхард Бьош будет выполнять свои обязанности до избрания нового главы правления и окончания процесса передачи полномочий.

"Герхард Бьош за последние три года достиг чрезвычайных результатов в бизнесе в очень нестабильной и сложной среде, с рекордно высокими доходами, что позволило вернуть государству более 155 млрд грн, инвестированных во время национализации банка. Под его руководством в самые сложные для Украины годы банк расширил базу как физических, так и бизнес-клиентов и значительно укрепил позиции лидера на рынке", — говорится в сообщении.

Смена председателя правления основывается на изучении и анализе текущей ситуации в Украине, а также на видении и потребностях для дальнейшего развития ПриватБанка, объясняют в банке.