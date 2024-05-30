ПриватБанк отчитался о рекордной прибыли за 2023 год
Государственный ПриватБанк получил рекордную прибыль до налогообложения в 72,8 млрд грн в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба банка со ссылкой на опубликованный годовой отчет.
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Чистая прибыль банка составила 37,8 млрд грн.
По результатам года ПриватБанк выплатил государству 57 млрд грн в виде налога на прибыль и дивидендов.
За 2018-2023 годы банк уже вернул государству почти 180 млрд грн дивидендов и налогов.
ПриватБанк увеличил кредитный портфель на 39% (17 млрд грн) — до 30 млрд грн.
Депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли на 17% — до 397 млрд грн, юрлиц — также на 17% — до 158 млрд грн.
"В этом году мы говорим не только о финансовых достижениях, но и социальном значении ПриватБанка. Мы не только поддерживаем экономику надежными финансовыми услугами, но и активно приобщаемся к жизни громад через многочисленные социальные проекты, через объединение, содействие инклюзивности и обществу без барьеров", – прокомментировал председатель правления ПриватБанка Герхард Бьош.
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