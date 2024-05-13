ПриватБанк запускает валютную торговую платформу для бизнеса. Что она дает
Государственный ПриватБанк запустил для бизнеса бесплатное тестирование валютной торговой платформы. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Платформа позволяет бизнес-клиентам управлять валютно-обменными операциями, самостоятельно выбирать комфортный курс и закрывать сделки мгновенно, объясняют в ПриватБанке.
В частности, валютная торговая платформа позволяет:
- следить за курсами валют в режиме онлайн и совершать валютно-обменные операции по рыночному курсу
- вдвое увеличить время для обмена: с 9:30 до 16:00
- создавать заявки в режиме 24/7
- мгновенно получать денежные средства на счет от купли/продажи валюты
- автоматически получать лучший курс и меньшую комиссию при увеличении объемов валютно-обменных операций.
Воспользоваться предложением банка с 0% комиссией за валютно-обменные операции в течение трех месяцев с даты проведения первой операции на торговой платформе могут юридические лица, среднемесячный объем обменных операций которых превышает $10 000 (или эквивалент в пересчете в доллар США), и на дату старта акции не имеют валютных счетов в ПриватБанке (или по валютным счетам, открытым в ПриватБанке, не было операций в течение 92+ дней).
Бизнес может зарегистрироваться на тестирование платформы тут.
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