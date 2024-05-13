ПриватБанк запускает валютную торговую платформу для бизнеса. Что она дает

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Государственный ПриватБанк запустил для бизнеса бесплатное тестирование валютной торговой платформы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Платформа позволяет бизнес-клиентам управлять валютно-обменными операциями, самостоятельно выбирать комфортный курс и закрывать сделки мгновенно, объясняют в ПриватБанке.

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В частности, валютная торговая платформа позволяет:

- следить за курсами валют в режиме онлайн и совершать валютно-обменные операции по рыночному курсу

- вдвое увеличить время для обмена: с 9:30 до 16:00

- создавать заявки в режиме 24/7

- мгновенно получать денежные средства на счет от купли/продажи валюты

- автоматически получать лучший курс и меньшую комиссию при увеличении объемов валютно-обменных операций.

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Воспользоваться предложением банка с 0% комиссией за валютно-обменные операции в течение трех месяцев с даты проведения первой операции на торговой платформе могут юридические лица, среднемесячный объем обменных операций которых превышает $10 000 (или эквивалент в пересчете в доллар США), и на дату старта акции не имеют валютных счетов в ПриватБанке (или по валютным счетам, открытым в ПриватБанке, не было операций в течение 92+ дней).

Бизнес может зарегистрироваться на тестирование платформы тут.

27 февраля 2024 года ПриватБанк запустил доступные денежные переводы из Канады.

8 апреля ПриватБанк заявил, что расширяет финансирование крупных компаний.

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