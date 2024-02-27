ПриватБанк запустил доступные денежные переводы из Канады

Послать денежные переводы из Канады можно через сайт или приложение финтех-компании RemitBee

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Украинцы теперь смогут получать быстрые и доступные денежные переводы из Канады через систему PrivatMoney благодаря партнерству государственного ПриватБанка и канадской финтех-компании RemitBee. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

До конца марта 2024 года первый перевод на сумму до 250 канадских долларов из Канады в Украину через RemitBee можно будет сделать бесплатно. Минимальная сумма перевода – 10 долларов.

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Послать из Канады в Украину перевод можно через сайт или мобильное приложение RemitBee.

Получить перевод RemitBee через PrivatMoney можно автоматически на карту (если отправитель указал данные карты получателя). С контрольным номером перевод можно получить в Приват24 (веб-сайт и мобильное приложение), терминалах самообслуживания, банкоматах, отделении банка, через службу поддержки клиентов 3700 и онлайн-помощь в чате в Приват24.

"Чтобы многочисленная диаспора и украинцы, которые сейчас находятся за границей, могли всегда удобно и быстро поддержать родных и друзей в Украине, мы расширяем географию партнеров системы доступных денежных переводов PrivatMoney и выходим на канадский рынок", – прокомментировал член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

RemitBee, основанная в 2015 году, является ведущей канадской финтех-компанией, специализирующейся на трансграничных платежах и обмене валюты. Работает со 100 странами-получателями. RemitBee известна своими доступными тарифами, надежностью и быстротой трансакций, отмечают в ПриватБанке.

Каждый пятый зарубежный денежный перевод украинцы получают через международную платежную систему ПриватБанка PrivatMoney. Почти 98% международных переводов клиенты получают на карты без посещения отделений банка.

ПриватБанк до середины апреля снизил вдвое стоимость переводов на карты за границу.

15 февраля 2024 года украинцам открыли возможность получать денежные переводы из Польши в злотых.

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