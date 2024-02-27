ПриватБанк запустил доступные денежные переводы из Канады
Украинцы теперь смогут получать быстрые и доступные денежные переводы из Канады через систему PrivatMoney благодаря партнерству государственного ПриватБанка и канадской финтех-компании RemitBee. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
До конца марта 2024 года первый перевод на сумму до 250 канадских долларов из Канады в Украину через RemitBee можно будет сделать бесплатно. Минимальная сумма перевода – 10 долларов.
Послать из Канады в Украину перевод можно через сайт или мобильное приложение RemitBee.
Получить перевод RemitBee через PrivatMoney можно автоматически на карту (если отправитель указал данные карты получателя). С контрольным номером перевод можно получить в Приват24 (веб-сайт и мобильное приложение), терминалах самообслуживания, банкоматах, отделении банка, через службу поддержки клиентов 3700 и онлайн-помощь в чате в Приват24.
"Чтобы многочисленная диаспора и украинцы, которые сейчас находятся за границей, могли всегда удобно и быстро поддержать родных и друзей в Украине, мы расширяем географию партнеров системы доступных денежных переводов PrivatMoney и выходим на канадский рынок", – прокомментировал член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.
RemitBee, основанная в 2015 году, является ведущей канадской финтех-компанией, специализирующейся на трансграничных платежах и обмене валюты. Работает со 100 странами-получателями. RemitBee известна своими доступными тарифами, надежностью и быстротой трансакций, отмечают в ПриватБанке.
Каждый пятый зарубежный денежный перевод украинцы получают через международную платежную систему ПриватБанка PrivatMoney. Почти 98% международных переводов клиенты получают на карты без посещения отделений банка.
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