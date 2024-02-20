ПриватБанк до середины апреля снизил вдвое стоимость переводов на карты за границу
Государственный ПриватБанк до 20 апреля 2024 года снизил тариф на международные переводы в Приват24 с карт ПриватБанка на зарубежные карты по всему миру до 1% (минимум 25 грн) с 2% (минимум 50 грн). Об этом сообщает пресс-служба банка.
Это сделано, чтобы поддержать украинцев, которые сейчас живут в других странах или помогают родным и друзьям за рубежом, объясняют в ПриватБанке.
Отправить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 в меню "Перевод на карту".
Для этого необходимо выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию.
Послать зарубежный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро.
Открыть цифровую валютную карту можно дистанционно в Приват24 и покупать валюту онлайн в мобильном банке.
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