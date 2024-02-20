ПриватБанк до середини квітня знизив удвічі вартість переказів на картки за кордон
Державний ПриватБанк до 20 квітня 2024 року знизив тариф на міжнародні перекази в Приват24 з карток ПриватБанку на закордонні картки у всьому світі до 1% (мінімум 25 грн) з 2% (мінімум 50 грн). Про це повідомляє пресслужба банку.
Це зроблено, щоб підтримати українців, які зараз живуть в інших країнах чи допомагають рідним та друзям за кордоном, пояснюють у ПриватБанку.
Надіслати переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний застосунок або вебверсію Приват24 в меню "Переказ на картку".
Для цього необхідно вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, вказати суму переказу та підтвердити операцію.
Надіслати закордонний переказ можна лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або євро.
Відкрити цифрову валютну картку можна дистанційно в Приват24 та купувати валюту онлайн у мобільному банку.
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