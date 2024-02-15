Українцям відкрили можливість отримувати грошові перекази з Польщі у злотих

Щоб відправити гроші з Польщі рідним та друзям в Україну, більше не потрібно обмінювати злоті на іншу валюту

Фото: depositphotos.com

Державний ПриватБанк та європейський фінансовий сервіс ZEN.com відкрили можливість надсилання в Україну переказів у польських злотих через систему PrivatMoney. Про це повідомляє пресслужба банку.

Тепер, щоб відправити гроші з Польщі рідним та друзям до України, більше не потрібно обмінювати злоті на іншу валюту. Отримати переказ у ПриватБанку можна як у гривні на свій рахунок або на картку, так і у польських злотих на валютний рахунок.

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Щоб надіслати в Україну грошовий переказ у злотих через ZEN.com та PrivatMoney, потрібно мати активний рахунок у застосунку ZEN.com, вибрати валюту переказу PLN, вказати ім'я та прізвище одержувача та номер картки/рахунку IBAN у гривні або номер рахунку IBAN у злотих у ПриватБанку та перевірити, щоб у розділі "Тип переказу" був вказаний PrivatMoney.

У липні 2023 року ZEN.com став партнером системи міжнародних грошових переказів PrivatMoney та запустив сервіс швидких грошових переказів на картки та номери рахунків IBAN ПриватБанку. З початку запуску сервісу українці вже отримали через ПриватБанк 35 000 переказів ZEN.com на суму $6 млн.

ZEN – міжнародна фінтех-компанія з офісами у Вільнюсі, Жешуві, Кракові та Гданську. Заснована у 2018 році у Польщі Давидом Рожеком, який раніше заснував ігрову платформу G2A.

Компанія була авторизована у травні 2018 року в Литві, і згодом її ліцензія була схвалена регулювальними органами 31 країни та Європейським банківським управлінням.

У листопаді 2020 року було запущено ZEN.com. У тому ж місяці компанія розпочала співпрацю з Mastercard. Компанія також співпрацює з VISA, American Express та Union Pay.

У жовтні 2023 року ПриватБанк та ZEN.com продовжили безплатні перекази для українців.

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