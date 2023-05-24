Європейський фінтех-сервіс із переказу грошей ZEN.com став доступним в Україні

Європейський фінансовий сервіс ZEN.com став новим партнером системи міжнародних грошових переказів PrivatMoney від ПриватБанку, що дозволить українцям отримувати перекази з-за кордону за доступними тарифами. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Зробити грошовий переказ до України можна безпосередньо в мобільному застосунку ZEN, водночас для українців, що перебувають за кордоном, діють особливі умови користування сервісом.

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"Ми надаємо українцям високотехнологічний сервіс та безпечну альтернативу неформальним каналам переказу грошей", – прокоментував член правління ПриватБанку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

ZEN – міжнародна фінтех-компанія з офісами у Вільнюсі, Жешуві, Кракові та Гданську. Заснована у 2018 році у Польщі Давидом Рожеком, який раніше заснував гральну платформу G2A.

Компанія була авторизована у травні 2018 року в Литві, і згодом її ліцензія була схвалена регулювальними органами 31 країни та Європейським банківським управлінням.

У листопаді 2020 року було запущено ZEN.com. У тому ж місяці компанія розпочала співпрацю з Mastercard. Компанія також співпрацює з VISA, American Express та Union Pay.

У 2022 році у відповідь на неспровоковане російське вторгнення в Україну Zen допомагав українцям, які залишили країну через війну, і виділив 5500 кв. м приміщень для жінок із дітьми. Також сервіс збирав кошти через свою фінансову платформу для допомоги та підтримки України.

"Ми прагнемо змінити спосіб, яким люди взаємодіють зі своїми фінансами, забезпечуючи швидкі та зручні рішення. Наша місія полягає в тому, щоб зробити фінансові послуги більш доступними та простими для всіх, незалежно від місця проживання", – розповів комерційний директор ZEN.com Міхал Богуславський.

17 квітня 2023 року Western Union тимчасово скасував комісію за переказ грошей із Польщі в український держбанк.

24 квітня ПриватБанк почав компенсувати українцям 50% ціни QR-квитка у міському транспорті: як це працює.

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