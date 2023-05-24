Европейский финтех-сервис по переводу денег ZEN.com стал доступен в Украине

Европейский финансовый сервис ZEN.com стал новым партнером системы международных денежных переводов PrivatMoney от ПриватБанка, что позволит украинцам получать переводы из-за рубежа по доступным тарифам. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Сделать денежный перевод в Украину можно непосредственно в мобильном приложении ZEN, при этом для находящихся за рубежом украинцев действуют особые условия пользования сервисом.

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"Мы предоставляем украинцам высокотехнологичный сервис и безопасную альтернативу неформальным каналам перевода денег", — прокомментировал член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

ZEN – международная финтех-компания с офисами в Вильнюсе, Жешуве, Кракове и Гданьске. Основана в 2018 году в Польше Давидом Рожеком, который ранее основал игровую платформу G2A.

Компания была авторизована в мае 2018 года в Литве, и впоследствии ее лицензия была одобрена регулирующими органами 31 страны и Европейским банковским управлением.

В ноябре 2020 года был запущен ZEN.com. В том же месяце компания начала сотрудничество с Mastercard. Компания также сотрудничает с VISA, American Express и Union Pay.

В 2022 году в ответ на неспровоцированное российское вторжение в Украину Zen помогал украинцам, покинувшим страну из-за войны, и выделил 5500 кв. м помещений для женщин с детьми. Также вел сбор средств через свою финансовую платформу для помощи и поддержки Украины.

"Мы стремимся изменить способ, каким люди взаимодействуют со своими финансами, обеспечивая быстрые и удобные решения. Наша миссия состоит в том, чтобы сделать финансовые услуги более доступными и простыми для всех, независимо от места жительства", — рассказал коммерческий директор ZEN.com Михал Богуславский.

17 апреля 2023 года Western Union временно отменил комиссию за переводы денег из Польши в украинский госбанк.

24 апреля ПриватБанк начал компенсировать украинцам 50% цены QR-билета в городском транспорте: как это работает.

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