UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Госбанк компенсирует украинцам 50% цены QR-билета в городском транспорте: как это работает

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 13:24
Госбанк компенсирует украинцам 50% цены QR-билета в городском транспорте: как это работает - Фото
Фото: ПриватБанк/telegram

Государственный ПриватБанк с 24 апреля начинает возвращать 50% стоимости оплаты проезда в общественном транспорте во всех городах Украины, где работает система безналичной оплаты проезда через QR-код. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Максимальная сумма возмещения составляет не более 250 грн на одного человека в месяц. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Банк будет компенсировать только покупку QR-билетов через свое мобильное приложение Приват24.   

Чтобы получить половину стоимости проезда кэшбеком, нужно до 24 июля 2023 зарегистрироваться в программе на сайте банка и оплачивать проезд через QR-код в Приват24 с карты Универсальная ПриватБанка, объясняют в банке.  

Для оплаты проезда по QR-коду необходимо открыть приложение Приват24, отсканировать код, размещенный на наклейках в транспорте, и произвести оплату. После этого нужно нажать кнопку "закомпостировать".  

Банковская комиссия за услугу отсутствует, пассажир оплачивает только стоимость билета. Билет хранится в приложении Приват24. 

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях 
Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
приват24 городской транспорт кэшбек QR-билет
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 