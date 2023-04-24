Госбанк компенсирует украинцам 50% цены QR-билета в городском транспорте: как это работает

Государственный ПриватБанк с 24 апреля начинает возвращать 50% стоимости оплаты проезда в общественном транспорте во всех городах Украины, где работает система безналичной оплаты проезда через QR-код. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Максимальная сумма возмещения составляет не более 250 грн на одного человека в месяц.

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Банк будет компенсировать только покупку QR-билетов через свое мобильное приложение Приват24.

Чтобы получить половину стоимости проезда кэшбеком, нужно до 24 июля 2023 зарегистрироваться в программе на сайте банка и оплачивать проезд через QR-код в Приват24 с карты Универсальная ПриватБанка, объясняют в банке.

Для оплаты проезда по QR-коду необходимо открыть приложение Приват24, отсканировать код, размещенный на наклейках в транспорте, и произвести оплату. После этого нужно нажать кнопку "закомпостировать".

Банковская комиссия за услугу отсутствует, пассажир оплачивает только стоимость билета. Билет хранится в приложении Приват24.

3 апреля 2023 года ПриватБанк и monobank повысили депозитные ставки. Ранее об этом просил Нацбанк.

10 апреля ПриватБанк возобновил работу банкоматов в Чернобаевке, ее регулярно обстреливают россияне.

17 апреля Western Union временно отменил комиссию за переводы денег из Польши в украинский госбанк.

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Роман Бриль

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