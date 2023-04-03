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ПриватБанк и monobank повысили депозитные ставки. Ранее об этом просил Нацбанк

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 15:58
ПриватБанк и monobank повысили депозитные ставки. Ранее об этом просил Нацбанк - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Украинские банки повышают ставки по депозитам. Об этом ранее просил Национальный банк Украины.

Так, государственный ПриватБанк повысил ставки на вклады на 6, 9 и 12 месяцев, прибавив к их доходности по 3,5%. Следовательно, депозиты на 12 месяцев будут приносить 12,5% годовых. А вклады на 6 и 9 месяцев имеют доходность 11,5%.

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monobank повысил депозитные ставки по всем депозитным программам – на 1 – 2,5%. По гривневым депозитам без права досрочного расторжения наиболее ставка выросла по годовым вкладам — на 1,5%. Теперь годовой вклад принесет 15,5% доходности. По гривневым депозитам с правом досрочного расторжения наиболее ставка выросла также по годовым вкладам — на 2,5%, то есть годовой вклад принесет уже 14,5%.

Процентные ставки в последнее время растут только для гривневых сбережений. И в феврале средняя ставка для депозитов в национальной валюте повысилась на 0,2 п.п. и составила 12,4% годовых. Валютные депозиты не изменились и по-прежнему предлагают 0,6% годовых.

Наталія Софієнко
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Monobank депозиты ПриватБанк
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