ПриватБанк и monobank повысили депозитные ставки. Ранее об этом просил Нацбанк
Украинские банки повышают ставки по депозитам. Об этом ранее просил Национальный банк Украины.
Так, государственный ПриватБанк повысил ставки на вклады на 6, 9 и 12 месяцев, прибавив к их доходности по 3,5%. Следовательно, депозиты на 12 месяцев будут приносить 12,5% годовых. А вклады на 6 и 9 месяцев имеют доходность 11,5%.
monobank повысил депозитные ставки по всем депозитным программам – на 1 – 2,5%. По гривневым депозитам без права досрочного расторжения наиболее ставка выросла по годовым вкладам — на 1,5%. Теперь годовой вклад принесет 15,5% доходности. По гривневым депозитам с правом досрочного расторжения наиболее ставка выросла также по годовым вкладам — на 2,5%, то есть годовой вклад принесет уже 14,5%.
Процентные ставки в последнее время растут только для гривневых сбережений. И в феврале средняя ставка для депозитов в национальной валюте повысилась на 0,2 п.п. и составила 12,4% годовых. Валютные депозиты не изменились и по-прежнему предлагают 0,6% годовых.
- Украинские банки постепенно поднимают ставки для гривневых депозитов, но они остаются намного ниже уровня инфляции.
- Национальный банк считает слишком низкими ставки по депозитам в крупнейших банках и будет стимулировать их повышение.
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