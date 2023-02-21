Банки поднимают ставки для гривневых депозитов. Но украинцы предпочитают валютные вклады

Доходность банковских депозитов в последние месяцы росла для гривни. И в январе, по данным НБУ, гривневые депозиты подорожали на 0,1 п.п. до 12,2% годовых. Валютные вклады не изменились и предлагают 0,6% годовых.

Несмотря на рост доходности гривневых депозитов, украинцы предпочитают валютные сбережения. В целом по банковской системе валютный депозитный портфель вырос (2,6%) и составляет $9,4 млрд (342,5 млрд грн). То есть украинцы положили на депозиты в прошлом месяце $240 млн.

Гривневый портфель депозитов снизился на 2% и составил 581 млрд грн. То есть из банков забрали депозиты в гривне на 11,7 млрд грн.



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Анна Ішутіна

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