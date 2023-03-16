НБУ недоволен процентами по депозитам в крупнейших банках

Национальный банк считает слишком низкими ставки по депозитам в крупнейших банках и будет стимулировать их повышение. Об этом идет речь на сайте регулятора.

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"Ставки по срочным гривневым депозитам и дальше растут, в том числе благодаря предыдущим мероприятиям Национального банка. Банки, наиболее активно повышавшие ставки в течение последних месяцев, смогли улучшить срочную структуру депозитной базы. Однако в крупнейших банках, в частности пользующихся неконкурентными преимуществами получения ликвидности, гривневые ставки остаются недостаточно привлекательными для вкладчиков, учитывая высокий уровень текущей и ожидаемой инфляции", – заявил НБУ.

Как следствие, значительная сумма денег населения остается на текущих счетах, что создает дополнительные риски для макрофинансовой стабильности.

С целью минимизации этих рисков правление Национального банка решило с 7 апреля изменить процентные ставки по депозитным сертификатам.

Депозитные сертификаты НБУ — это остаточный инструмент, на который банки направляют деньги после выполнения всех своих платежей, поручений, выдачи кредитов, покупки ценных бумаг и т.п. То есть, после завершения всех операций у банков могут остаться свободные средства. Их и направляют в депозитные сертификаты НБУ.

Сейчас у Нацбанка есть только один вид депсертификатов — на один рабочий день (overnight) под 23%.

С 7 апреля их будет два: overnight под 20% и трехмесячные депсертификаты под фиксированную ставку на уровне учетной ставки (сейчас – 25%).

Возможности банков размещать средства в более доходных депсертификатах будут зависеть от объемов сформированных ими портфелей гривневых депозитов населения с начальным сроком размещения от трех месяцев, а также от успешности наращивания таких портфелей.

Национальный банк планирует использовать этот инструмент не менее года.

Кроме того, принято решение, что с 11 мая 2023 года льготные нормативы формирования банками обязательных резервов по срочным средствам на счетах физических лиц в национальной (0%) и иностранной валютах (10%) будут распространяться только на депозиты с начальным сроком от трех месяцев.

"Введенные меры <...> будут способствовать росту процентных ставок по срочным депозитам, развитию культуры сбережений в гривне, оживлению активности банков на межбанковском рынке, усилению статуса учетной ставки", – заявил НБУ.

После нормализации финансовой системы и экономики Национальный банк постепенно обещает вернуться к операционному дизайну монетарной политики.

Украинские банки постепенно поднимают ставки для гривневых депозитов, но они остаются намного ниже уровня инфляции.

Андрій Водяний

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