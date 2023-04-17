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Western Union временно отменил комиссию за переводы денег из Польши в украинский госбанк

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 17:18
Western Union временно отменил комиссию за переводы денег из Польши в украинский госбанк - Фото
Фото: depositphotos.com

Международная платежная система Western Union сделала бесплатной услугу получения украинцами в государственном ПриватБанке частных денежных переводов из Польши. Об этом сообщает пресс-служба банка. 

Услуга запущена с апреля и останется бесплатной до 14 сентября 2023 года, уточняют в ПриватБанке. 

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Комиссия не будет взиматься, если переводы в Украину отправляются через сайты и мобильные приложения польских банков Bank Pekao, PKO Bank Polski и Santander Bank. 

Также снижены тарифы и курс обмена на отправку переводов Western Union через отделения всех банков Польши.   

Получить перевод Western Union в ПриватБанке можно в долларах США, гривне и евро через Приват24, терминалы самообслуживания, банкоматы, через сервисный центр банка по телефону 3700 или онлайн-чат, а также в отделениях банка. 

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Роман Бриль
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