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ПриватБанк облегчил получение заграничных переводов через платежную систему IntelExpress

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 17:06
ПриватБанк облегчил получение заграничных переводов через платежную систему IntelExpress - Фото
Фото: ЕРА

Государственный ПриватБанк запустил выплаты международных переводов IntelExpress в терминалах самообслуживания банка. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.   

Клиенты ПриватБанка могут получать международные денежные переводы IntelExpress в круглосуточном режиме. Для этого нужно только авторизоваться в терминале с помощью карты банка, выбрать в меню "Банковские услуги" сервис "Получить денежный перевод", переводы IntelExpress и ввести контрольный номер и данные перевода, объясняют в банке. 

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Выплата переводов IntelExpress на гривневую или валютную карту ПриватБанка в терминалах самообслуживания производится без комиссии. 

Также клиенты ПриватБанка могут получать денежные переводы IntelExpress в евро или долларах США непосредственно на счет или карту – без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания. 

IntelExpress вошла в число пяти международных платежных систем, отменивших в марте этого года комиссию за перевод денег в Украину.  

ПриватБанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания в середине октября. В терминалах стало возможно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.  

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Роман Бриль
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денежные переводы переводы в украину INTELEXPRESS терминалы самообслуживания
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