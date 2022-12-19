ПриватБанк облегчил получение заграничных переводов через платежную систему IntelExpress

Государственный ПриватБанк запустил выплаты международных переводов IntelExpress в терминалах самообслуживания банка. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Клиенты ПриватБанка могут получать международные денежные переводы IntelExpress в круглосуточном режиме. Для этого нужно только авторизоваться в терминале с помощью карты банка, выбрать в меню "Банковские услуги" сервис "Получить денежный перевод", переводы IntelExpress и ввести контрольный номер и данные перевода, объясняют в банке.

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Выплата переводов IntelExpress на гривневую или валютную карту ПриватБанка в терминалах самообслуживания производится без комиссии.

Также клиенты ПриватБанка могут получать денежные переводы IntelExpress в евро или долларах США непосредственно на счет или карту – без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания.

IntelExpress вошла в число пяти международных платежных систем, отменивших в марте этого года комиссию за перевод денег в Украину.

ПриватБанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания в середине октября. В терминалах стало возможно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.

30 сентября НБУ запретил частные переводы с гривневых карточек на карты иностранных банков.

9 ноября банки ЕС начали блокировать переводы из частично оккупированных областей Украины.

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Роман Бриль

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