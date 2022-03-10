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Пять международных платежных систем отменили комиссию на перевод денег в Украину

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 12:03
Пять международных платежных систем отменили комиссию на перевод денег в Украину - Фото
Фото: depositphotos.com

Пять международных платежных систем перевода денег – Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS и TransferGo – сделали бесплатными и отменили комиссию за перевод средств в Украину. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  

Также компания Ria поддержит организацию Save the Children в ее усилиях помочь миллионам украинских детей, пострадавших от войны в Украине, и их семьям. Для этого Ria активирует свою глобальную сеть по сбору пожертвований клиентов для помощи украинским детям. 

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В свою очередь, с помощью международной системы перевода средств INTELEXPRESS можно сделать мгновенные и бесплатные переводы на специальные счета для сбора средств на поддержку украинской армии и гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны. 

Глобальная платежная система Euronet, имеющая разветвленную сеть банкоматов по всему миру, объявила об отмене платы за свои услуги для граждан Украины. 

Польская система мгновенных платежей Blik создала специализированную страницу для осуществления ее пользователями помощи Вооруженным Силам Украины исключительно в пределах Польши. Средства будут поступать на счет Национального банка Украины, открытого в государственном банке Bank Gospodarstwa Krajowego в Польше. 

"Украина и ее граждане чувствуют мощную поддержку от мирового финансового сообщества. Теперь к ней присоединились международные системы перевода средств. Мы благодарны каждому за поддержку Украины и солидарность с украинским народом, который самоотверженно защищает свою страну", – прокомментировал директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин. 

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Роман Брыль
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