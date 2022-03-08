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НБУ разрешил снимать наличную валюту в банках на отдельных территориях

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 17:26
НБУ разрешил снимать наличную валюту в банках на отдельных территориях - Фото
Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины с 8 марта ослабил некоторые ограничения на валютном рынке, введенные из-за военного положения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.    

Так, клиенты банков на территориях, находящихся под угрозой оккупации, могут снимать наличную национальную и иностранную валюту со счетов без ограничений по сумме. 

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Также клиенты могут покупать наличную иностранную валюту и банковские металлы с физической поставкой, при условии, что они есть в отделениях банков.   

Банки получили возможность открывать счета военнослужащим и осуществлять их идентификацию и верификацию по военному билету. 

Нацбанк определил, что на территории Украины запрет на проведение операций с использованием счетов резидентов России или Беларуси и юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты РФ или РБ, не распространяется на социальные выплаты, выплаты заработной платы, оплату коммунальных услуг, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

НБУ расширил возможность для резидентов и нерезидентов осуществлять переводы на счета благотворительных фондов не только в гривнах, но и в иностранной валюте.  

Это касается благотворительных фондов, целями и сферами благотворительной деятельности которых является содействие обороноспособности и мобилизационной готовности страны, поддержка Вооруженных Сил Украины, территориальной обороны Украины, социальная защита, здравоохранение и другие актуальные вопросы защиты населения в условиях военного положения. 

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Роман Брыль
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