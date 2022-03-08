НБУ разрешил снимать наличную валюту в банках на отдельных территориях

Национальный банк Украины с 8 марта ослабил некоторые ограничения на валютном рынке, введенные из-за военного положения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, клиенты банков на территориях, находящихся под угрозой оккупации, могут снимать наличную национальную и иностранную валюту со счетов без ограничений по сумме.

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Также клиенты могут покупать наличную иностранную валюту и банковские металлы с физической поставкой, при условии, что они есть в отделениях банков.

Банки получили возможность открывать счета военнослужащим и осуществлять их идентификацию и верификацию по военному билету.

Нацбанк определил, что на территории Украины запрет на проведение операций с использованием счетов резидентов России или Беларуси и юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты РФ или РБ, не распространяется на социальные выплаты, выплаты заработной платы, оплату коммунальных услуг, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

НБУ расширил возможность для резидентов и нерезидентов осуществлять переводы на счета благотворительных фондов не только в гривнах, но и в иностранной валюте.

Это касается благотворительных фондов, целями и сферами благотворительной деятельности которых является содействие обороноспособности и мобилизационной готовности страны, поддержка Вооруженных Сил Украины, территориальной обороны Украины, социальная защита, здравоохранение и другие актуальные вопросы защиты населения в условиях военного положения.

8 марта НБУ отменил стресс-тестирование банков из-за войны.

Международные резервы НБУ в феврале сократились до $27,5 млрд.

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Роман Брыль

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