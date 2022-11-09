Из-за санкций. Банки ЕС блокируют переводы из частично оккупированных областей Украины

Европейские банки начали блокировать денежные переводы из частично оккупированных областей Украины, ссылаясь на санкции. На проблему, с которой столкнулись в частности предприниматели Запорожья, обратило внимание издание AIN.UA.

В частности, о блокировании переводов рассказала в Facebook волонтер и депутат Запорожского райсовета Елена Ярошенко. В комментариях к ее сообщению другие предприниматели также подтверждают эти факты. "Проблема уже не только у ФЛП, я также не смогла получить денежный перевод из-за границы из-за прописки в Запорожской области", — сообщила волонтер в комментарии AIN.UA.

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Украинский предприниматель Дмитрий, который ведет бизнес в ЕС и должен производить выплаты ФЛП в Украину, также рассказал, что проблема есть, причем системная: "У нас бизнес в ЕС, сотрудничаем с несколькими ФЛП в Украине, большинство из них зарегистрированы в городе Запорожье. Больше недели назад мы не смогли оплатить счета тем, кто зарегистрирован в этом городе. Это произошло с болгарским банком, но мы начали спрашивать по другим странам (например, в Латвии), и ответ был такой же", – рассказывает он.

Также проблемы не только у предпринимателей из Запорожья и области, но и у предпринимателей Харьковской, Одесской и других областей.

В письме от одного из европейских банков, который получили украинские предприниматели, учреждение ссылается на 8-й пакет санкций ЕС. Он вводит ограничения для аннексированных украинских территорий, в частности оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Банк пишет, что согласно санкциям принял политику не проводить переводы в области, не контролируемые украинским правительством. Город Запорожье контролируется Украиной. Но в банке сообщили, что поскольку нет официального заявления ЕС, четко определяющего контролируемые и неконтролируемые зоны в оккупированных территориях, эта политика будет распространяться на целые области.

"Доказывать банкам-посредникам, что Запорожье неоккупировано – трудно и долго, а средства будут зависать. Если есть такая возможность, то лучше изменить регистрацию ФЛП: новая прописка или по справке ВПЛ", — советует бухгалтер.

Это, конечно, приводит к другой глобальной проблеме: Запорожье и другие неоккупированные территории будут получать меньше налогов. Ведь, например, единственный налог, уплачиваемый ФЛП, полностью идет в местные бюджеты.

Наталія Софієнко

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