НБУ запретил частные переводы с гривневых карточек на карты иностранных банков

Национальный банк решил запретить P2P-переводы с гривневых карт на карты физических лиц иностранных банков за рубежом. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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"Разрешение Р2Р-переводов за границу с гривневых платежных карт, принятое в апреле 2022 года, позволило украинцам поддержать во время тяжелейшего периода своих близких, вынужденно переехавших в другие страны из-за полномасштабной агрессии РФ. После более семи месяцев военного положения роль для поддержки граждан за границей уменьшается, в то же время риски его использования, чтобы обойти ограничения на покупку валюты, увеличиваются", – говорится в сообщении регулятора.

Запрет вступает в силу с 5 октября.

Он не касается переводов для оплаты обучения (на счета учебных заведений), лечения, транспортировки больных, расходов, связанных со смертью, а также для оплаты алиментов.

P2P-платежи (с англ. peer-to-peer или person-to-person) – это денежные переводы от одного человека другим людям, а не от продавца или учреждения.

Переводы между гривневыми платежными картами украинских банков, независимо от страны фактического пребывания клиента, разрешены.

Также сохраняется разрешение на Р2Р-переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 000 грн (в эквиваленте).

С июля ежемесячный лимит на P2P-переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков находился на уровне 30 000 грн.

Андрій Водяний

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