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Нацбанк внес изменения по карточным расчетам

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 10:33
Нацбанк внес изменения по карточным расчетам - Фото
Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины ограничил расчеты гривневыми карточками. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ. 

С 21 июля Нацбанк установил ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карточек в размере 100 000 грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте. В НБУ убеждают, что это ограничение "не почувствует подавляющее большинство граждан, находящихся за границей".

Также уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 000 грн (в эквиваленте) до 30 000 грн (в эквиваленте).

Граждане по-прежнему смогут снимать с гривневых платежных карт за рубежом 50 000 грн (в эквиваленте) в месяц. В то же время лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12 500 грн (в эквиваленте) на семь календарных дней.

"Национальный банк принимает отдельные меры для минимизации расходования международных резервов на неприоритетные в военное время направления", — прокомментировали изменения в НБУ.

Кроме того, НБУ позволит банкам с 21 июля 2022 года продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 000 грн (в эквиваленте).

"Это создаст альтернативу вложению средств в наличную валюту, что снизит спрос на нее и давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка", — отметили в НБУ.

  • 21 июля Национальный банк Украины впервые с начала войны изменил официальный курс гривни к доллару США – он установлен на уровне 36,5686 грн/$.

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Наталия Софиенко
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НБУ карточные расчеты
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