ПриватБанк возобновил международные переводы через терминалы: как работает услуга

ПриватБанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания. В терминалах можно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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В терминалах самообслуживания клиенты банка могут получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA по контрольному номеру перевода.

"Валютные переводы через терминалы самообслуживания можно получить как в валюте на валютную карту, так и гривни – зачислением на гривневую карту", — заявили в банке.

ПриватБанк приводит алгоритм действий, чтобы получить перевод с международной помощью через терминал самообслуживания:

- авторизоваться с помощью любой карты банка;

- нажать пункт меню "Банковские услуги" → "Получить денежный перевод" → выбрать платежную систему;

- ввести контрольный номер и данные перевода;

- выбрать карту, на которую хотите получить перевод.

Сеть терминалов самообслуживания ПриватБанка в Украине сейчас насчитывает более 9800.

В конце сентября международные платежные системы обязались снизить комиссии при переводе денег в Украину - до 3% от суммы перевода.

В августе НБУ зафиксировал стабильный рост денежных переводов в Украину в период с апреля по июль.

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Наталія Фреїк

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