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ПриватБанк возобновил международные переводы через терминалы: как работает услуга

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 13:24
ПриватБанк возобновил международные переводы через терминалы: как работает услуга - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

ПриватБанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания. В терминалах можно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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В терминалах самообслуживания клиенты банка могут получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA по контрольному номеру перевода.

"Валютные переводы через терминалы самообслуживания можно получить как в валюте на валютную карту, так и гривни – зачислением на гривневую карту", — заявили в банке.

ПриватБанк приводит алгоритм действий, чтобы получить перевод с международной помощью через терминал самообслуживания:

- авторизоваться с помощью любой карты банка;
- нажать пункт меню "Банковские услуги" → "Получить денежный перевод" → выбрать платежную систему;
- ввести контрольный номер и данные перевода;
- выбрать карту, на которую хотите получить перевод.

Сеть терминалов самообслуживания ПриватБанка в Украине сейчас насчитывает более 9800.

Читайте также: Пять международных платежных систем отменили комиссию на перевод денег в Украину

Наталія Фреїк
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ПриватБанк денежные переводы международные платежные системы переводы в украину
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