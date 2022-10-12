ПриватБанк возобновил международные переводы через терминалы: как работает услуга
ПриватБанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания. В терминалах можно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
В терминалах самообслуживания клиенты банка могут получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA по контрольному номеру перевода.
"Валютные переводы через терминалы самообслуживания можно получить как в валюте на валютную карту, так и гривни – зачислением на гривневую карту", — заявили в банке.
ПриватБанк приводит алгоритм действий, чтобы получить перевод с международной помощью через терминал самообслуживания:
- авторизоваться с помощью любой карты банка;
- нажать пункт меню "Банковские услуги" → "Получить денежный перевод" → выбрать платежную систему;
- ввести контрольный номер и данные перевода;
- выбрать карту, на которую хотите получить перевод.
Сеть терминалов самообслуживания ПриватБанка в Украине сейчас насчитывает более 9800.
- В конце сентября международные платежные системы обязались снизить комиссии при переводе денег в Украину - до 3% от суммы перевода.
- В августе НБУ зафиксировал стабильный рост денежных переводов в Украину в период с апреля по июль.
Читайте также: Пять международных платежных систем отменили комиссию на перевод денег в Украину
Комментарии