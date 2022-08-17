Частные денежные переводы в Украину растут третий месяц кряду – НБУ

В Украину отправлено частных денежных переводов на $1,2 млрд в июле, что на $65 млн больше, чем в июне, и на $15 млн больше, чем в июле прошлого года. Объем денежных переводов в Украину растет каждый месяц, начиная с апреля, сообщает Национальный банк Украины.

Всего за первое полугодие в Украину перевели $6,4 млрд, что 6,2% меньше, чем за первые шесть месяцев 2021 года.

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НБУ учитывает как легальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.

По легальным каналам в Украину отправили $3,4 млрд, по неформальным – $3 млрд в первом полугодии.

По итогам 2021 года в Украину перевели рекордные $15,02 млрд, что на 25,4% больше ($11,98 млрд), чем годом ранее.

За 2020 год объем переводов в Украину составил $11,98 млрд. Самый высокий уровень зафиксирован в декабре ($1,109 млрд). В 2019 году переводы в Украину составляли почти $12 млрд. За 6 месяцев 2021 года – $6 млрд, за весь прошлый год – $15,02 млрд.

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Роман Брыль

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