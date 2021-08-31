Заробитчане перевели в Украину более $6 млрд с начала года

Объем денежных переводов в Украину из-за границы в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15,9%, составив $6,21 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины (НБУ).

В НБУ отметили, что Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение первого полугодия сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода, в пять раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

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Тройка стран-лидеров, из которых через системы перевода средств в Украину поступило больше всего средств – США, Израиль, Италия. Из Украины за границу за отчетный период было отправлено $482 млн. Больше всего переводили средства в Россию, Грузию и Турцию.

В региональном разрезе больше всего средств из-за границы следовало в Киев, Днепропетровскую и Львовскую области. За границу отправляли из Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

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За 2020 год объем переводов в Украину составил $11,98 млрд. Самый высокий уровень зафиксирован в декабре ($1,109 млрд). В 2019 году переводы в Украину составляли почти $12 млрд. Тогда больше всего переводов в Украину поступало из США (18%), Израиля (14%) и Италии (9%).

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Юрий Тарасовский

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