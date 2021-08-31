UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Заробитчане перевели в Украину более $6 млрд с начала года

31.08.2021, 08:44
Заробитчане перевели в Украину более $6 млрд с начала года - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Объем денежных переводов в Украину из-за границы в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15,9%, составив $6,21 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины (НБУ).

В НБУ отметили, что Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение первого полугодия сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода, в пять раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Тройка стран-лидеров, из которых через системы перевода средств в Украину поступило больше всего средств – США, Израиль, Италия. Из Украины за границу за отчетный период было отправлено $482 млн. Больше всего переводили средства в Россию, Грузию и Турцию.

В региональном разрезе больше всего средств из-за границы следовало в Киев, Днепропетровскую и Львовскую области. За границу отправляли из Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

Для увеличения нажмите на картинку

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
заробитчане денежные переводы переводы заробитчан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 