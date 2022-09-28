Международные платежные системы обязались снизить комиссии при переводе денег в Украину

По инициативе Европейской Комиссии, международные компании, предоставляющие услуги по переводу денег, подписали совместное заявление, в котором обязались расширить возможности для осуществления доступных и прозрачных переводов средств на поддержку украинцев и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно соглашению, платежные системы ограничат комиссию за перевод денег в Украину до 3% от суммы перевода.

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Подписи под соглашением поставили руководители Visa, Mastercard, Wise, Extrabanca, Ria Money Transfer, Small World, TransferGo, а также представители крупнейший украинских банков и платежных систем.

Сниженные тарифы на перевод денег в Украину будут действовать в течение девяти месяцев со дня подписания соглашения. После этого условия будут пересмотрены в соответствии с текущей ситуацией.

В НБУ подчеркивают, что с начала полномасштабной войны большинство международных систем перевода средств полностью отменили плату за переводы в Украину.

В целом, по предварительным оценкам Национального банка, за январь–июль 2022 года в Украину было перечислено $7,6 млрд. Несмотря на войну, это всего на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого довоенного года.

Война в Украине привела к уменьшению переводов через официальные каналы примерно на 12%. Поток через неформальные каналы увеличился почти на 3%.

Из всех средств, перечисленных в Украину из-за границы за январь–июль 2022 года, через международные системы перевода поступила примерно четверть (24%) средств.

За 2020 год объем переводов в Украину составил $11,98 млрд. Самый высокий уровень зафиксирован в декабре ($1,109 млрд). В 2019 году переводы в Украину составляли почти $12 млрд. За 6 месяцев 2021 года – $6 млрд, за весь 2021 год – $15,02 млрд.

В августе НБУ зафиксировал стабильный рост денежных переводов в Украину в период с апреля по июль.

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Роман Бриль

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