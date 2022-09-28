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Международные платежные системы обязались снизить комиссии при переводе денег в Украину

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 19:29
Международные платежные системы обязались снизить комиссии при переводе денег в Украину - Фото
Подписанты соглашения о снижении стоимости денежных переводов в Украину (Фото: пресс-служба НБУ)

По инициативе Европейской Комиссии, международные компании, предоставляющие услуги по переводу денег, подписали совместное заявление, в котором обязались расширить возможности для осуществления доступных и прозрачных переводов средств на поддержку украинцев и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.   

Согласно соглашению, платежные системы ограничат комиссию за перевод денег в Украину до 3% от суммы перевода.  

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Подписи под соглашением поставили руководители Visa, Mastercard, Wise, Extrabanca, Ria Money Transfer, Small World, TransferGo, а также представители крупнейший украинских банков и платежных систем. 

Сниженные тарифы на перевод денег в Украину будут действовать в течение девяти месяцев со дня подписания соглашения. После этого условия будут пересмотрены в соответствии с текущей ситуацией. 

В НБУ подчеркивают, что с начала полномасштабной войны большинство международных систем перевода средств полностью отменили плату за переводы в Украину.   

В целом, по предварительным оценкам Национального банка, за январь–июль 2022 года в Украину было перечислено $7,6 млрд. Несмотря на войну, это всего на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого довоенного года. 

Война в Украине привела к уменьшению переводов через официальные каналы примерно на 12%. Поток через неформальные каналы увеличился почти на 3%.  

Из всех средств, перечисленных в Украину из-за границы за январь–июль 2022 года, через международные системы перевода поступила примерно четверть (24%) средств. 

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Роман Бриль
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нацбанк еврокомиссия денежные переводы международные платежные системы переводы в украину
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