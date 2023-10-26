ПриватБанк та європейський фінансовий сервіс продовжили безкоштовні перекази для українців

ПриватБанк та європейський фінансовий сервіс ZEN.com продовжили дію програми безкоштовних переказів в Україну до кінця 2023 року. Про це повідомляє пресслужба державного банку.

Українці матимуть змогу до 31 грудня поповнювати власні картки, підтримувати рідних чи донатити без комісії.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

З початку запуску сервісу у липні 2023 року українці вже отримали через ПриватБанк 15 000 переказів ZEN.com на суму понад $2,5 млн.

ZEN.com – універсальний мобільний застосунок та партнер системи міжнародних грошових переказів PrivatMoney. Після швидкої реєстрації в застосунку з'являється один мультивалютний рахунок із віртуальною карткою.

ZEN – міжнародна фінтех-компанія з офісами у Вільнюсі, Жешуві, Кракові та Гданську. Заснована 2018 року у Польщі Давидом Рожеком, який раніше заснував ігрову платформу G2A.

Компанія була авторизована у травні 2018 року в Литві, і згодом її ліцензія була схвалена регуляторними органами 31 країни та Європейським банківським управлінням.

У листопаді 2020 року було запущено ZEN.com. Того ж місяця компанія розпочала співпрацю з Mastercard. Компанія також співпрацює з VISA, American Express та Union Pay.

18 жовтня 2023 року платіжна система Etsy Payments стала доступною для українських продавців крафтових товарів.

Приєднуйтесь до нас у Facebook та беріть участь у дискусіях